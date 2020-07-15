中研院預測 今年民間消費和輸出衰退、物價下跌

中央研究院今（15）日發布最新經濟預測，下修今年全年經濟成長率到1.59%，民間投資正成長，但民間消費、輸出衰退，而消費者物價呈下跌。

中研院經濟預測半年發布一次，上次預測今年經濟成長率是2.58%，這次大幅下修。不過仍然維持正成長預測，雖然沒保二，但保一了。

今天大家關心疫情對民間消費的衝擊，中研院預估民間消費轉為衰退，負成長0.3%，較正常百分之1點多、百分之2點多的成長明顯低一些。第1季民間消費衰退1.58%，中研院表示，下半年會比較好。

輸出部分，商品出口動能持續降溫，而服務輸出因觀光旅遊受創也不好，中研院預測今年輸出衰退3.72%。

消費者物價部分，雖然原油價格回升，但整體原物料需求仍弱，物價漲不起來，預估今年消費者物價下跌0.18%。

倒是民間投資力道還不差，中研院指出，主要受惠於半導體廠商積極擴增生產設備，以及台商回台投資，加上政府和國公營事業擴大執行公共建設，預測民間投資成長2.05%，整體固定資本形成年增率為4.11%。