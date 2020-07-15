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疫情衝擊保1戰！中研院下修今年經濟成長率為1.15%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

中研院經濟研究所今（15）日舉行2020年台灣經濟情勢總展望之修正記者會，對於今年經濟成長率，將由去年底預測2.58%大幅下修至1.15%，低於主計總處1.67%預測值。

中研院經研所指出，今（2020）年上半年，全球經濟因新冠肺炎疫情之爆發而備受衝擊，造成消費與投資動能下降，生產製造與貿易活動急速降溫。我國則在海外需求降溫伴隨國內消費疲軟下，第一季實質GDP年增率僅達1.59%。

隨著肺炎疫情衝擊之效應逐漸顯現，國際貨幣基金組織（IMF）於6月預測今年全球經濟衰退將擴大至4.9%，顯現外在環境相當險峻。展望下半年，全球經濟仍因疫情反覆而復甦緩慢，將抑制我國外貿動能，然而在科技產業支撐和政府紓困與前瞻計畫帶動下，台灣經濟可望逐步回溫，因此修正2020年實質經濟成長率為1.15%。

中研院指出，民間消費第一季實質成長年減1.58%，主因經濟活動低迷，民眾對交通住宿與休閒娛樂等消費性支出轉為保守，導致銷售明顯下滑。合計前5個月零售及餐飲業營業總額較去年同期分別年減3.59%與9.95%。隨著國內疫情減緩，6月份消費者信心指數回升，以及政府推出振興消費方案，將有助提振下半年消費意願。惟勞動市場承壓，影響消費力道，估計2020年全年實質民間消費成長率轉為年減0.30%。

至於實質民間投資第一季年增1.89%，主要受惠於國內半導體廠商積極擴增生產設備，以及台商響應回台投資計畫所致，顯示投資動能持續。目前企業因應疫情積極調整國內產線，加上臺商回臺投資與外商來臺布局，2020年實質民間投資年成長率可望達到2.05%。在政府及國公營事業擴大公共建設之執行下，預估2020年總實質固定資本形成年增率為4.11%。

對外貿易部分，中研院表示，前6個月名目出口與進口年成長率分別年減2.55%與3.38%，主因疫情嚴峻，國際原物料需求走弱所致，惟遠距商機發酵與5G等新興科技應用加速拓展，資通產品接單金額屢創新高。由於美中貿易紛爭持續，加以傳統商品需求疲弱，外貿動能將持續降溫；另一方面，疫情重擊觀光旅遊產業，邊境管制未解仍影響服務性輸出與輸入之成長，因此預期2020年全年實質商品及服務的輸出與輸入分別年減3.72%與年減4.13%。

消費者物價指數（CPI）因能源類價格下滑，抑低整體物價漲幅，平均1至6月較去年同期年減0.22%，惟扣除能源和食品價格的核心消費者物價指數（Core CPI）於相同期間呈現年增0.25%，顯示物價尚屬平穩。躉售物價指數(WPI)則持續受到國際原油重挫與海外原物料需求減弱之影響，合計前6個月較去年同期下跌8.75%。近期原油價格自谷底回升以及大宗商品需求回溫下，下半年物價減幅可望縮小，預估2020年全年CPI與WPI成長率將分別年減0.18%與年減6.19%。

國內就業市場方面，人力僱用緊縮，主因疫情衝擊與企業實施無薪假所致，平均前5個月失業率為3.83%，高於去年同期。隨著疫情趨緩，無薪假人數有所下降，惟第三季進入畢業季潮與疫情衍生效應，下半年失業人數仍將明顯增加，預期2020年失業率落在4.0%左右。貨幣供給方面，受惠股市交易活絡與央行降息效應發酵，通貨需求增加，市場資金仍呈適度寬鬆。預期下半年國內企業對資金需求仍將持續，2020年M1B及M2全年分別成長7.43%及4.36%。

疫情 消費者物價指數

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