中火1號機今早併聯發電 台電：將再上修今夏用電量

今年夏天好熱！本周用電量連續2天打破歷史紀錄！台電今（15）日表示，考量今夏用電量恐再創新高，昨日深夜點火啟動台中電廠1號機，並已於今日上午併聯發電，以確保供電無虞。

同時，台電並指出，根據氣象預報，近期天氣仍維持高溫炎熱型態，用電尖峰負載將持續偏高，今夏原預估用電尖峰3791萬瓩正評估要再上修。但，台電表示，會持續做好機組保養及調度運轉工作，努力將備轉容量率維持在10%以上的穩供綠燈。

台電表示，中火1號機重返供電行列，是基於用電需求的合理調度安排，該機組自今年端午連假起停機檢修，不僅機組狀態維持良好，排放亦符合中央及地方法規，對今夏穩供有重要助益。台電重申，即使1號機回歸供電行列，中火的機組調度模式仍不會改變，台電會堅守「非空汙季最多運轉9部、空汙季運轉7部機組」承諾，且空汙季總發電量不超過330萬瓩，相當6部機發電量。

台電指出，近日高溫炙熱，全國用電量因酷暑逐漸攀升，本周用電量更連兩天刷新排名，包括前（13）日達到3,752.8萬瓩，昨（14）日更飆至3,779萬瓩，二度突破歷年最高用電紀錄。

台電表示，儘管今年以來備轉容量率穩定維持10%以上，但面臨極端高溫及突發事故可能帶來的挑戰，以及部分燃氣機組安排在夏季歲檢修等因素，台電不得不未雨綢繆，以因應任何緊急情況發生，中火1號機因此重返供電行列，藉此提升供電能力、增加機組調度彈性。

此外，台電也強調，增加機組並不會增加全年的燃煤量，台中電廠103年用煤量為1,839萬噸，去年用煤量為1,264萬噸，已經自主減煤近600萬噸，今年更承諾不會超過1,260萬噸。