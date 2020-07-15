OTT大戰 CATCHPLAY執行長楊麗貞想結盟內容業者出海

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

近年來內容產業都在積極找尋獲利商機，不管是付費或是免費看廣告方式。CATCHPLAY執行長楊麗貞說，OTT影音平台需要不斷強化內容來源，但台灣本身的製作能量與資本都不夠大，需要找更多獨特性的內容。三年前，她就想要把CATCHPLAY+打造成「影音outlet」，消費者可以自由選擇訂閱商品，HBO GO就是第一家成立的旗艦品牌商店。

全球最大娛樂影音集團迪士尼旗下的影音OTT Disney+已開始逐步跨足海外，更收回許多原本授權給其他業者的內容，作為自己獨有的產品。楊麗貞說，OTT影音產業是「你不打出去、人家也會打進來」，但台灣沒法像國際業者那麼大手筆地做內容，就要結盟。她說，例如公視等國內優質內容業者都是「理想對象」，優質的內容很適合透過CATCHPLAY+向外去打國際市場，但不須要自己負擔營運平台的成本。

楊麗貞說，如果Netflix 或Disney+ 開「精品店」，CATCHPLAY+就開「outlet」，不管是擁有戲劇的平台業者或是內容業者都可以找 CATCHPLAY+合作。CATCHPLAY+可以讓這些業者設立專區，提供付費工具、自己管理內容、擁有觀眾數據、決定費率，甚至CATCHPLAY+也有印尼和新加坡市場，台灣內容業者也可以規劃東南亞市場，或是利用CATCHPLAY+的數據，規劃未來的內容。

無獨有偶，Apple TV現在也正在做類似的結盟計畫。目前在Apple TV上除了訂閱自製節目以及付費電影外，美國有名的探索頻道Discovery也在Apple TV上提供每月付費新台幣100元的訂閱服務，Apple TV也計畫找其他OTT業者登上平台，收納全球內容。

Apple TV OTT Apple

延伸閱讀

軟銀傳想賣安謀 蘋果會是買家？

分析師指稱新款13.3吋MacBook Pro 將率先換上Apple Silicon處理器

HBO GO多元獲利 將橫跨有線電視、App和MOD播出

4大趨勢 行動支付進入新一波淘汰賽

相關新聞

中火1號機點火成功 明起不懼高溫9部機組發好發滿

全台用電量連續兩日創歷史新高，為因應用電需求，在端午節前暫時「下線」檢修的中火1號機，今晚8點左右點火成功，台電表示，預...

防洗產地 財政部修正自貿港區通關管理辦法

財政部為推動自由港區貨物通關簡政便民，強化貨物管控，避免業者「洗產地」，在會商交通部後，預告修正自由貿易港區貨物通關管理...

不服勞就保核定提爭議審議 獲救濟比率3成4

勞保、就保被保險人或受益人若對勞保局核定事項不服，可向勞動部勞保爭議審議會提起爭議審議，尋求救濟，勞動部今指出，民眾透過...

外商企業誠信論壇 蔡清祥：盼台灣清廉和日本並駕齊驅

法務部廉政署和財政部關務署共同舉辦「跨域誠信治理，布局全球商機」外商及企業誠信論壇；法務部長蔡清祥致詞指出，國際透明組織...

熱爆！用電量再刷新歷史紀錄 今日用電3,779萬瓩創新高

用電量連二日刷新歷史紀錄！台電表示，今（14）日最高用電量於下午1點51分達到3,779.0萬瓩，不僅是是今年迄今以來最...

首批在台培訓本土風電運維菁英 沃旭招募25名工程師

離岸風電領導企業沃旭能源今（14）日宣布啟動招募大彰化離岸風場運維工程師，提供包括高壓設備、風場設施、風機運維等三類工程...

四年計畫 經濟成長率拚3.4%

國發會委員會昨（13）日通過「國家發展計畫（2021至2024年）」，提出未來四年國家總體經濟發展目標。其中，經濟成長率...

明年公建預算1,414億元

國發會昨（13）日通過2021年公共建設先期作業計畫經費為1,414.6億元，為近四年最高，希望藉由公共建設投資，帶動後...

酷熱！台北創38.9度高溫 全國用電飆新高

夏季全台飆高溫，台北昨天逼近三十九度，創下歷年七月最高溫，昨天下午二點四分全台用電最高達三七五二點八萬瓩，打破去年七月十...

未來四年經建目標 經濟成長率拚3.4%

國發會委員會昨天通過「國家發展計畫（二○二一至二○二四年）」，提出未來四年國家總體經濟發展目標，依規畫，未來四年平均經濟...

台灣好熱！用電量再創紀錄

台北昨（13）日氣溫逼近39度，創下歷年7月最高溫，連帶推升用電需求。台電表示，全國用電量在昨日下午2時4分達3,752...

地面型光電爭議頻傳 「屋頂型光電」有潛力

蔡政府推動再生能源，但近期地面型光電爭議頻傳；民進黨立委洪申翰昨舉行公聽會，建議應優先積極推動屋頂型光電，提升屋頂型光電...

熱門新聞

快登記！農遊券剩335萬張沒人領 農委會告急揭原因

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

7-11推三倍券晚鳥優惠 免費招待星巴克、CITY CAFE

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

全球投資平台eToro非台合法證券期貨業者 金管會認定違法

三倍券7月15日登場！超商規劃雙管道、四步驟領券流程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。