OTT大戰 CATCHPLAY執行長楊麗貞想結盟內容業者出海

近年來內容產業都在積極找尋獲利商機，不管是付費或是免費看廣告方式。CATCHPLAY執行長楊麗貞說，OTT影音平台需要不斷強化內容來源，但台灣本身的製作能量與資本都不夠大，需要找更多獨特性的內容。三年前，她就想要把CATCHPLAY+打造成「影音outlet」，消費者可以自由選擇訂閱商品，HBO GO就是第一家成立的旗艦品牌商店。

全球最大娛樂影音集團迪士尼旗下的影音OTT Disney+已開始逐步跨足海外，更收回許多原本授權給其他業者的內容，作為自己獨有的產品。楊麗貞說，OTT影音產業是「你不打出去、人家也會打進來」，但台灣沒法像國際業者那麼大手筆地做內容，就要結盟。她說，例如公視等國內優質內容業者都是「理想對象」，優質的內容很適合透過CATCHPLAY+向外去打國際市場，但不須要自己負擔營運平台的成本。

楊麗貞說，如果Netflix 或Disney+ 開「精品店」，CATCHPLAY+就開「outlet」，不管是擁有戲劇的平台業者或是內容業者都可以找 CATCHPLAY+合作。CATCHPLAY+可以讓這些業者設立專區，提供付費工具、自己管理內容、擁有觀眾數據、決定費率，甚至CATCHPLAY+也有印尼和新加坡市場，台灣內容業者也可以規劃東南亞市場，或是利用CATCHPLAY+的數據，規劃未來的內容。

無獨有偶，Apple TV現在也正在做類似的結盟計畫。目前在Apple TV上除了訂閱自製節目以及付費電影外，美國有名的探索頻道Discovery也在Apple TV上提供每月付費新台幣100元的訂閱服務，Apple TV也計畫找其他OTT業者登上平台，收納全球內容。