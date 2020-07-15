用電飆新高 中火「9機組發好發滿」

聯合報 / 記者黃有容陳秋雲劉明岩／連線報導
全台用電量連續兩天創歷史新高，中火一號機昨晚點火成功，台電表示，預計今天加入供電。 圖／聯合報系資料照片
全台用電量連續兩天創歷史新高，中火一號機昨晚點火成功，台電表示，預計今天加入供電。 圖／聯合報系資料照片

全台連日高溫，用電量連續兩天創歷史新高，為因應用電需求，端午節前暫時「下線」檢修的中火一號機，昨晚點火成功，台電表示，預計今天加入供電，意即中火將達到「九部機組發好發滿」的狀態。

「有必要再開一個機組嗎？」台中市府表示，供電狀態顯示綠燈，在備轉容量足夠的前提下，實在想不出有什麼理由，台電非得忽視中部人的需求，強行開機發電，到底是國家的能源政策出現問題，還是台電針對反空汙說一套、做一套？

台電表示，昨天最高用電量於下午一時五十一分達到三七七九萬瓩，除了是今年迄今最高外，更是繼昨日飆破單日用電歷史紀錄後，連兩日創新高。不過，台電表示，昨天備轉容量約三九二點四萬瓩，備轉容量率百分之十點三八，燈號維持供電充裕綠燈。

即使備轉容量率還在綠燈邊緣，因應氣溫飆高，為確保穩定供電，台電決定啟動中火一號機。台電發言人張廷抒指出，中火一號機在六月廿五日凌晨解聯檢修環保設備，調整靜電集塵器部分，對空品更有保障，近日一直保持準備啟動的狀態；昨天晚間八點左右，一號機點火成功，將於近日併聯。

由於台電承諾「中火夏季最多同時啟動九部機組、非夏季最多同時啟動七部機組」，一號機點火後，中火就是「發好發滿」的狀況。

張廷抒表示，中火對「全年燃煤量不超過一二六○萬噸」的承諾不變，不會整個夏季都維持九部同時啟動，當下雨、夜間降溫時，或是空品出現疑慮時，就會適度關掉部分機組。

至於外界認為有生煤操作許可證爭議的中火三號機遲早會點火，張廷抒說，在多方因素考量下，目前沒有計畫啟動三號機。

國民黨台中市議員黃馨慧表示，蔡英文一邊「睜眼說瞎話」國內不缺電，一邊放任中火「火力全開」，犧牲中部人健康，用肺發電，全都只為堅持民進黨「非核家園」神主牌，是把中部人全當塑膠嗎？

時代力量彰化縣議員吳韋達說，中部地區民眾長期受到中火燒煤發電造成的空汙危害，如今因用電吃緊，中火九部機組全開，對中部地區民眾不公平，台電應考慮從其他發電廠調配供電因應。

中火 台電 台中市

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