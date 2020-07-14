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沃旭大彰化離岸風電計畫 估可創1.3萬工作機會

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

沃旭能源預計在今年度招募50名本地員工，除了首批25名風場運維人才之外，還包括工程、電機、環安衛、專案管理、政府政策、財務管理到資訊人員等。沃旭指出，離岸風電風場生命周期長達30年，光是「大彰化離岸風電計畫」，就預估可創造台灣1.3萬個直接及間接工作機會。

沃旭能源表示，目前正在進行900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場建造工程，現階段亟需的風電人才，以工程及運維職缺為主。

不過，沃旭能源指出，從建設、開發到運維，放眼整個風場的生命周期長達30年，需要的人才數量非常可觀，且背景及專業廣泛而多元，光是整個「大彰化離岸風電計畫」預估可望為台灣創造將近1,100個直接工作機會，以及1.2萬個間接工作機會。

沃旭能源說明，目前在亞太區的員工人數，在短短四年內就已倍數成長至超過120人，計畫今年底前至少會合計釋出50個本地職缺，其中又以風場運維人才為主，包括風機運維、高壓設備、以及風場設施運維工程師共25名職缺。其他則如工程、電機、環安衛、專案管理、政府政策、財務管理到資訊人員等都有需求，同時也會釋出大專學生實習機會。

沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」位於彰化外海離岸35至60公里處，總裝置容量最高可達2.4GW。其中，大彰化東南及西南第一階段離岸風場併網容量為900MW，足夠提供100萬家戶用電量，預定於2021至2022年完成建造。

另，沃旭在2018年6月通過競標取得大彰化離岸風電計畫西南第二階段及西北風場920MW併網容量，沃旭能源在取得相關許可及做出最終投資決定後，大彰化離岸風電計畫西南第二階段及西北風場預計將於2025年建造。

離岸風電 財務管理 4G

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