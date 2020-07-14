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陸貨來台洗產地趨緩 今年僅查獲十餘件

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部關務署今（14）日表示，今年以來中國大陸貨品違規來台「洗產地」的狀況趨緩，一方面可能是疫情因素導致國際貿易降溫，一方面也因為美方相當關注此事，台灣海關查緝相當徹底，避免不肖廠商違規轉運。根據統計，自2018年7月至今累計查獲陸貨洗產地案件共120餘件，今年以來僅十餘件。

美中貿易戰自2018年開打以來，美中之間頻打關稅戰，為了避免大陸產製貨品（MIC）繞道來台洗產地洗成台灣製造（MIT），關務署緊盯MIC貨品來台轉運情形，是否有原產地標示不符等情形。

關務署副署長彭英偉表示，海關針對中國大陸來台轉運貨物加強查緝，自2018年7月統計以來累計至今，合計查獲並開罰120餘件，其中以輸往美國為最大宗，約50餘件，主要是受到美中關稅戰影響；另外由於歐盟對大陸的自行車等貨品課徵反傾銷稅，企圖來台轉運輸往歐盟的陸貨也不少。

不過今年受到疫情影響，國際貿易明顯降溫，再加上美方壓力，海關緊盯陸貨來台轉運情形，此外經濟部也修法加重洗產地罰則，罰鍰上限從新台幣30萬元提高到300萬元，各種因素綜合影響下，今年上半年查獲並開罰案件僅十餘件，明顯趨緩。

至於查獲的違規轉運貨品樣態非常多元，包括自行車、塑膠薄膜、靜電標籤等都有。

彭英偉也表示，近日財政部預告修正自由貿易港區貨物通關管理辦法，將「遵守產地標示規範」明確納入自主管理項目，以防杜不肖廠商利用自由港區違規轉運貨物，六港一空的自由港區共117家業者將是規範範圍。

彭英偉指出，其實在修改通關管理辦法之前，海關針對自由港區也會查緝是否有違規轉運情形，不過之前由於沒有明確入法，較容易產生爭議，因此透過此次修正讓法規明確化。

關務署表示，為維護MIT信譽及台灣產業貿易利益，提醒業者務必遵守相關規定，並在出口報關前審慎檢視產品是否符合實質轉型要件，並誠實申報，以免挨罰。

海關 疫情

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