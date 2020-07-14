熱炸了！用電量打破歷史最高紀錄

真是熱炸了！台電表示，今（14）日最高用電量於下午1點51分達到3779.0萬瓩，除了刷新今年用電紀錄外，也打破歷史用電最高紀錄。

台電指出，今日備轉容量約392.4萬瓩，備轉容量率10.38%，維持供電充裕綠燈。此外，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到213.8萬瓩，穩定挹注尖峰用電。

此外，值得注意的是，在歷年用電量排名前10高的統計裡，今年就佔了6天。分別是排名第一的7月14日3779.0萬瓩，7月13日的3752.8萬瓩則是排名第二，還有排名第五的6月24日3716.9萬瓩，排名第六的7月8日3710.6萬瓩，以及排名第九的6月23日3684.7萬瓩，還有排名第十的7月10日3683.0萬瓩。