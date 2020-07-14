快訊

惡火連燒難滅！美軍兩棲突擊艦「好人理查號」恐提前退役

李玟9年豪門婚姻驚爆生變 親姊姊說話了

熱炸了！用電量打破歷史最高紀錄

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

真是熱炸了！台電表示，今（14）日最高用電量於下午1點51分達到3779.0萬瓩，除了刷新今年用電紀錄外，也打破歷史用電最高紀錄。

台電指出，今日備轉容量約392.4萬瓩，備轉容量率10.38%，維持供電充裕綠燈。此外，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到213.8萬瓩，穩定挹注尖峰用電。

此外，值得注意的是，在歷年用電量排名前10高的統計裡，今年就佔了6天。分別是排名第一的7月14日3779.0萬瓩，7月13日的3752.8萬瓩則是排名第二，還有排名第五的6月24日3716.9萬瓩，排名第六的7月8日3710.6萬瓩，以及排名第九的6月23日3684.7萬瓩，還有排名第十的7月10日3683.0萬瓩。

太陽光電 台電

延伸閱讀

熱爆！用電量再刷新歷史紀錄 今日用電3,779萬瓩創新高

酷熱！台北創38.9度高溫 全國用電飆新高

台灣好熱！用電量再創紀錄

供電綠燈虛報？學者：中油天然氣儲量 應即時公布

相關新聞

熱爆！用電量再刷新歷史紀錄 今日用電3,779萬瓩創新高

用電量連二日刷新歷史紀錄！台電表示，今（14）日最高用電量於下午1點51分達到3,779.0萬瓩，不僅是是今年迄今以來最...

熱到融化！全台用電量連兩天創歷史新高

真的好熱！熱浪來襲，帶動用電飆高，台電表示，今(14)日最高用電量於下午1點51分達到3779萬瓩，除了是今年迄今最高，...

首批在台培訓本土風電運維菁英 沃旭招募25名工程師

離岸風電領導企業沃旭能源今（14）日宣布啟動招募大彰化離岸風場運維工程師，提供包括高壓設備、風場設施、風機運維等三類工程...

新台幣午盤升片值1.04角 暫收29.48元

新台幣今（14）日午盤以29.48元兌1美元，升值1.04角暫收，成交金額則為2.93億美元 。

新台幣開貶後反彈1.14角 重返29.4字頭

新台幣今（14）日早盤以29.60元兌1美元開出，貶值1.6分。

四年計畫 經濟成長率拚3.4%

國發會委員會昨（13）日通過「國家發展計畫（2021至2024年）」，提出未來四年國家總體經濟發展目標。其中，經濟成長率...

明年公建預算1,414億元

國發會昨（13）日通過2021年公共建設先期作業計畫經費為1,414.6億元，為近四年最高，希望藉由公共建設投資，帶動後...

酷熱！台北創38.9度高溫 全國用電飆新高

夏季全台飆高溫，台北昨天逼近三十九度，創下歷年七月最高溫，昨天下午二點四分全台用電最高達三七五二點八萬瓩，打破去年七月十...

未來四年經建目標 經濟成長率拚3.4%

國發會委員會昨天通過「國家發展計畫（二○二一至二○二四年）」，提出未來四年國家總體經濟發展目標，依規畫，未來四年平均經濟...

台灣好熱！用電量再創紀錄

台北昨（13）日氣溫逼近39度，創下歷年7月最高溫，連帶推升用電需求。台電表示，全國用電量在昨日下午2時4分達3,752...

地面型光電爭議頻傳 「屋頂型光電」有潛力

蔡政府推動再生能源，但近期地面型光電爭議頻傳；民進黨立委洪申翰昨舉行公聽會，建議應優先積極推動屋頂型光電，提升屋頂型光電...

供電綠燈虛報？學者：中油天然氣儲量 應即時公布

台灣今夏溫度飆高，尖峰用電量也屢創歷史、同期新高，台電公開的備轉容量率一直都維持在百分之十的綠燈，外界質疑，在液化天然氣...

熱門新聞

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

7-11推三倍券晚鳥優惠 免費招待星巴克、CITY CAFE

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

三倍券7月15日登場！超商規劃雙管道、四步驟領券流程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。