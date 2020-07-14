熱爆！用電量再刷新歷史紀錄 今日用電3,779萬瓩創新高
用電量連二日刷新歷史紀錄！台電表示，今（14）日最高用電量於下午1點51分達到3,779.0萬瓩，不僅是今年迄今最高，也再度創下歷史用電最高紀錄。
台電指出，今日備轉容量約392.4萬瓩，備轉容量率10.38%，維持供電充裕綠燈。此外，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到213.8萬瓩，穩定挹注尖峰用電。
歷年用電量排名前十高：
1. 2020／7／14 3,779.0萬瓩 (今天)
2. 2020／7／13 3,752.8萬瓩
3. 2019／7／17 3,738.3萬瓩
4. 2018／8／01 3,735.1萬瓩
5. 2020／6／24 3,716.9萬瓩
6. 2020／7／08 3,710.6萬瓩
7. 2019／7／16 3,692.6萬瓩
8. 2018／7／31 3,690.6萬瓩
9. 2020／6／23 3,684.7萬瓩
10. 2020／7／10 3,683.0萬瓩
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言