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熱爆！用電量再刷新歷史紀錄 今日用電3,779萬瓩創新高

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
台灣夏天溫度高，台電表示，14日最高用電量於下午1點51分達到3,779.0萬瓩，不僅是今年迄今最高，也再度創下歷史用電最高紀錄。 聯合報系資料照片
台灣夏天溫度高，台電表示，14日最高用電量於下午1點51分達到3,779.0萬瓩，不僅是今年迄今最高，也再度創下歷史用電最高紀錄。 聯合報系資料照片

用電量連二日刷新歷史紀錄！台電表示，今（14）日最高用電量於下午1點51分達到3,779.0萬瓩，不僅是今年迄今最高，也再度創下歷史用電最高紀錄。

台電指出，今日備轉容量約392.4萬瓩，備轉容量率10.38%，維持供電充裕綠燈。此外，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到213.8萬瓩，穩定挹注尖峰用電。

歷年用電量排名前十高：

1. 2020／7／14 3,779.0萬瓩 (今天)

2. 2020／7／13 3,752.8萬瓩

3. 2019／7／17 3,738.3萬瓩

4. 2018／8／01 3,735.1萬瓩

5. 2020／6／24 3,716.9萬瓩

6. 2020／7／08 3,710.6萬瓩

7. 2019／7／16 3,692.6萬瓩

8. 2018／7／31 3,690.6萬瓩

9. 2020／6／23 3,684.7萬瓩

10. 2020／7／10 3,683.0萬瓩

太陽光電 台電

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