經濟部修正中小企業認定標準 資本額、員工數均調高

經濟部今（14）日發布修正「中小企業認定標準」，不分行業別，凡依法辦理公司或商業登記，實收資本額在新台幣1億元以下，或經常僱用員工人數未滿200人的事業，均認定為中小企業。

經濟部表示，為因應近年來產業升級轉型，以物聯網為核心的智慧工廠及智能設備投資持續增加，中小企業往資本密集快速發展，原「中小企業認定標準」所採實收資本額標準8,000萬元以下，已不能符合中小企業發展需求，因此，本次修正實收資本額上限提高至1億元以下，將更貼近中小企業實際發展現況。

此外，隨著服務業往國際化、高值化及大型化發展，結合數位科技應用，以嶄新的商業模式作跨領域整合的服務業型態也不斷推陳出新，產業分野日趨模糊，近年來服務業受僱員工人數快速成長，因此，這次經濟部亦配合修正「中小企業認定標準」經常僱用員工數上限，不再區分行業別，統一由未滿100人調高為未滿200人，鼓勵中小企業僱用更多正職員工，創造就業機會，並藉由簡化標準，擴大適用範圍，以嘉惠更多中小企業。

經濟部指出，「中小企業認定標準」修正，除便利中小企業辨別自身是否為中小企業外，亦可藉由導入政府輔導資源，加速培育中小企業成為中堅企業。

經濟部並估算本次擴大適用範圍，將可新增嘉惠1,752家較具規模的中小企業，其中製造業、礦業及土石採取業等占2.3%，服務業等其他行業占97.7%，獲得財務及經營相關輔導協助，能有效強化中小企業經營體質並降低其營運成本，提升中小企業競爭力，進而帶動整體產業發展。