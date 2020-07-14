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三倍券怎麼用？陳其邁：應該會來綁手機

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
被問到是否有與家人討論三倍券要怎麼用？陳其邁說，現在忙著投入選舉行程，從早拚到晚上山下海，他應該會用綁定手機方式來處理，方便快速又不用排隊。記者王慧瑛／攝影
被問到是否有與家人討論三倍券要怎麼用？陳其邁說，現在忙著投入選舉行程，從早拚到晚上山下海，他應該會用綁定手機方式來處理，方便快速又不用排隊。記者王慧瑛／攝影

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天參訪KO－IN智高點高雄智慧科技創新園區時，被問到是否有與家人討論三倍券要怎麼用？他說，現在忙著投入選舉行程，從早拚到晚上山下海，他應該會用綁定手機方式來處理，方便快速又不用排隊。

被問到若當選市長入主市府後，對後疫情時代振興庶民經濟的看法。陳其邁說，經濟政策除了高科技產業，創造更優質的工作機會外，庶民經濟格外重要，高雄有很多的中小企業，政府要讓中小企業在後疫情時期不管紓困或企業轉型，能有獲得資金等實際協助。

陳其邁也說，他在行政院服務期間，關於振興議題，主持過多次會議，協助中小企業他有準備也有信心。

陳談到，長期來看，不管發展觀光或活絡商圈，甚至中小企業轉型，一來需要短期紓困方案，二來是協助轉型的資金或者技術，公部門也要配合商圈振興或行銷，相輔相成。

陳也說，有些商圈較老舊，例如三鳳中街的屋頂，他建議將商圈做街廓再造，並擴大交通連結，他的競選政見對舊火車站提出「一豎六橫表參道計畫」，要讓街廓擴大，營造更優質的消費環境，促進商圈經濟活絡。

被問到是否有與家人討論三倍券要怎麼用？陳其邁說，現在忙著投入選舉行程，從早拚到晚上山下海，他應該會用綁定手機方式來處理，方便快速又不用排隊。記者王慧瑛／攝影
被問到是否有與家人討論三倍券要怎麼用？陳其邁說，現在忙著投入選舉行程，從早拚到晚上山下海，他應該會用綁定手機方式來處理，方便快速又不用排隊。記者王慧瑛／攝影

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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