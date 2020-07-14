聽新聞
test
0:00 / 0:00

未來四年經建目標 經濟成長率拚3.4%

聯合報 / 記者江睿智／台北報導
國發會委員會昨天通過「國家發展計畫」，未來四年平均經濟成長率可能突破百分之三，甚至來到百分之三點四。 圖／聯合報系資料照片
國發會委員會昨天通過「國家發展計畫」，未來四年平均經濟成長率可能突破百分之三，甚至來到百分之三點四。 圖／聯合報系資料照片

國發會委員會昨天通過「國家發展計畫（二○二一至二○二四年）」，提出未來四年國家總體經濟發展目標，依規畫，未來四年平均經濟成長率可能突破百分之三，甚至來到百分之三點四，訂目標高出外界預期。國發會主委龔明鑫表示，主要是政府大力投入公共建設，將帶動民間加碼投資，此效益將在未來四年顯現。

「國家發展計畫（二○二一至二○二四年）」昨訂出經濟成長率平均為百分之二點六至百分之三點四，每人平均ＧＤＰ（國內生產毛額）為二萬九○○六美元至二萬九五八四美元；失業率平均為百分之三點五至百分之三點八，核心消費者物價指數上漲率平均為百分之一至百分之一點五。全案本周四報行政院會通過後，將作為各部會未來四年施政上位綱領目標，分工落實。

不過，受疫情影響，今年經濟成長是否「保一」才成話題，主計總處預估今年經濟成長百分之一點六七、央行下修至百分之一點五二；對照我國未來四年經建目標突破百分之三，目標相對樂觀。

龔明鑫說，投資台灣三大方案破兆元，境外資金回台逾千億元，加上半導體大型投資計畫，會在未來四年內落實，形成「投資驅動」成長。

儘管新冠肺炎疫情仍未消除，但龔明鑫表示，他對未來經濟成長不悲觀，主要是疫苗一定會問世，只是時間早晚，疫苗一問世，疫情就會流感化，經濟就會成長。

龔明鑫表示，對於未來經濟成長情境做過模擬，未來有四大下行風險，可能會衝擊經濟。一是美中貿易戰及科技戰加劇；二是新冠肺炎疫苗開發不如預期，疫情持續；三是地緣政治風險提高；四是油價、原物料價格走勢及國際股匯市波動等。

疫情 新冠肺炎 國發會 龔明鑫 經濟成長率 消費者物價指數 貿易戰

延伸閱讀

紓困保企業能量 龔明鑫：有望2週後就能動支

龔明鑫：攜手地方數位轉型

中小企業外銷利器 龔明鑫：跨境電商打結盟戰

龔明鑫：公共建設達成率已達29.9% 創近5年新高

相關新聞

酷熱！台北創38.9度高溫 全國用電飆新高

夏季全台飆高溫，台北昨天逼近三十九度，創下歷年七月最高溫，昨天下午二點四分全台用電最高達三七五二點八萬瓩，打破去年七月十...

用電量破紀錄…今夏不缺電 明後年不樂觀

台灣的酷暑今年特別猛，昨天尖峰用電量打破歷史用電紀錄，是否持續穩定供電也再次成為關注焦點。外界質疑，新冠疫情導致製造業「...

供電綠燈虛報？學者：中油天然氣儲量 應即時公布

台灣今夏溫度飆高，尖峰用電量也屢創歷史、同期新高，台電公開的備轉容量率一直都維持在百分之十的綠燈，外界質疑，在液化天然氣...

未來四年經建目標 經濟成長率拚3.4%

國發會委員會昨天通過「國家發展計畫（二○二一至二○二四年）」，提出未來四年國家總體經濟發展目標，依規畫，未來四年平均經濟...

地面型光電爭議頻傳 「屋頂型光電」有潛力

蔡政府推動再生能源，但近期地面型光電爭議頻傳；民進黨立委洪申翰昨舉行公聽會，建議應優先積極推動屋頂型光電，提升屋頂型光電...

國發會看好疫後經濟 未來四年平均經濟成長率上看3.4％

國發會委員會今（13）日通過「國家發展計畫（2021至2024年）」，提出未來四年國家總體經濟發展目標。其中，經濟成長率...

接見半導體業者 沈榮津：政府努力支援、業者安心投資

行政院副院長沈榮津今（13）日接見國內半導體業者代表，並表示政府相當珍惜半導體這個策略性產業，對於產業界的基礎建設需求，...

酷暑！氣溫飆升 今天全國用電量創歷史新高

夏季氣候炎熱，台北今（13）日氣溫逼近39度，創下歷年7月最高溫紀錄，連帶推升用電需求。台電表示，全國用電量今日下午2時...

【今日精摘】三倍券郵局可預約／台積電股價再創新高

振興三倍券今日起可於郵局預約，先前超商預約的實體三倍券也將於周三起開放領取，由於實體三倍券預約踴躍，經濟部再加印500萬份，預計總數將達到1700萬份。

今用電量3752.8萬瓩創新高 台電：中火1號機隨時可上線

夏季氣候炎熱，台北今（13）日氣溫逼近39度，創下歷年7月最高溫紀錄，連帶推升用電需求。台電表示，全國用電量下午2時4分...

如日「中天」 路孔明從小記者變大老闆 關鍵六推手

中天生技集團董事長路孔明，近期備受生技產業界矚目，歷經十年磨劍、20年打鐵、30年起爐灶，就業迄今40年的點滴積累，造就了他現今成為台灣生技舵手的關鍵地位。其實，路孔明40年前曾遇到六位貴人，成為他生命關鍵的推手，也造就他從小記者到大老闆之路。

全台首座太陽光電公民電廠啟用 每年發電量達1.6萬度

位於新北市淡水區鄧公國小的全台首座產官學民太陽光電教學示範基地日前完工，新北市副市長吳明機今與合作單位共同主持啟用儀式，...

熱門新聞

即起開跑！中華郵政官網預約三倍券 三步驟五分鐘完成

勞工退休金扣繳憑單有陷阱 一勞工補稅罰款34萬元

「館長」陳之漢喊不領三倍券 20分鐘後急轉彎

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

台灣大拚24小時店取 林之晨：將激勵超商做出改變

信用卡綁三倍券 銀行推回饋不限名額搶商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。