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未來四年經建目標 經濟成長率拚3.4%
國發會委員會昨天通過「國家發展計畫（二○二一至二○二四年）」，提出未來四年國家總體經濟發展目標，依規畫，未來四年平均經濟成長率可能突破百分之三，甚至來到百分之三點四，訂目標高出外界預期。國發會主委龔明鑫表示，主要是政府大力投入公共建設，將帶動民間加碼投資，此效益將在未來四年顯現。
「國家發展計畫（二○二一至二○二四年）」昨訂出經濟成長率平均為百分之二點六至百分之三點四，每人平均ＧＤＰ（國內生產毛額）為二萬九○○六美元至二萬九五八四美元；失業率平均為百分之三點五至百分之三點八，核心消費者物價指數上漲率平均為百分之一至百分之一點五。全案本周四報行政院會通過後，將作為各部會未來四年施政上位綱領目標，分工落實。
不過，受疫情影響，今年經濟成長是否「保一」才成話題，主計總處預估今年經濟成長百分之一點六七、央行下修至百分之一點五二；對照我國未來四年經建目標突破百分之三，目標相對樂觀。
龔明鑫說，投資台灣三大方案破兆元，境外資金回台逾千億元，加上半導體大型投資計畫，會在未來四年內落實，形成「投資驅動」成長。
儘管新冠肺炎疫情仍未消除，但龔明鑫表示，他對未來經濟成長不悲觀，主要是疫苗一定會問世，只是時間早晚，疫苗一問世，疫情就會流感化，經濟就會成長。
龔明鑫表示，對於未來經濟成長情境做過模擬，未來有四大下行風險，可能會衝擊經濟。一是美中貿易戰及科技戰加劇；二是新冠肺炎疫苗開發不如預期，疫情持續；三是地緣政治風險提高；四是油價、原物料價格走勢及國際股匯市波動等。
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