明年公建預算1414.6億元、近四年最高 交通建設占近半
國發會今（13）日通過2021年公共建設先期作業計畫經費為1414.6億元，為近四年最高，希望藉由公共建設投資，帶動後疫情時期景氣復甦。全案預計本周四送院會討論後定案。
公共建設投入主要是公務預算及特別預算。其中公共建設公務預算部分，每年年中由國發會先行審議，國發會通過規模1414.6億元；至於特別預算則須視前瞻基礎建設投入，國發會主委龔明鑫表示，明年度前瞻基礎建設經費現還在籌劃中。
國發會副主委游建華表示，明年度主計總處已經同意匡列公建預算為1,289億，而國發會通過1414.6億元公建預算，共有165項計畫，將建議行政院考量公益性及必要性，再編125.6億元。
國發會指出，2021年公建計畫可分八大建設類別，其中，以交通建設類預算經費670.025億元（約占47.36％）為最高，主要辦理台9線花東縱谷道路、生活圈道路交通系統、台鐵整體購置及汰換車輛、原住民族部落特色道路改善等計畫。
其次為環境資源類別，預算313.694億元（約占22.17％），主要辦理污水下水道、中央管流域整體改善及水災智慧防災等計畫；第三為農業建設類，預算經費176.323億元（約占12.46％），主要辦理森林永續經營、加強農田水利建設、整體性治山防災及漁業永續經營等計畫。
至其他5大類別重要計畫推動，如：經濟建設的全國循環專區、桃園及台南會展中心等計畫；都巿及區域發展的城鄉風貌、原住民產業經濟發展等計畫；文化設施的歷史與文化資產維護發展、台北機廠活化轉型、客庄創生等計畫；教育設施的公立高中以下校舍耐震能力改善等計畫；衛生福利設施的衛福部防疫中心、榮總屏東大武分院等計畫。
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