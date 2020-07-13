明年公建預算1414.6億元、近四年最高 交通建設占近半

中天生技集團董事長路孔明，近期備受生技產業界矚目，歷經十年磨劍、20年打鐵、30年起爐灶，就業迄今40年的點滴積累，造就了他現今成為台灣生技舵手的關鍵地位。其實，路孔明40年前曾遇到六位貴人，成為他生命關鍵的推手，也造就他從小記者到大老闆之路。

2020-07-13 17:38