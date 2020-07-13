國發會看好疫後經濟 未來四年平均經濟成長率上看3.4％

國發會委員會今（13）日通過「國家發展計畫（2021至2024年）」，提出未來四年國家總體經濟發展目標。其中，經濟成長率未來四年平均上看3.4%。

國發會今日通過未來四年經建目標，經濟成長率平均為2.6%至3.4%，每人平均GDP（國內生產毛額）為29,006美元至29,584美元；失業率平均為3.5%至3.8%，核心消費者物價指數上漲率平均為1%至1.5%。全案本周四報行政院會通過後，將作為各部會未來四年施政上位綱領目標，分工落實。

依國發會規畫，未來四年平均經濟成長率可能突破3%，甚至來到3.4%，訂目標高出外界預期。國發會主委龔明鑫表示，對未來四年經濟成長率不悲觀，主要是政府大力投入公共建設，將帶動民間加碼投資，此效益將在未來四年顯現。

他並表示，投資台灣三大方案已經破兆元，境外資金回台逾千億元，加上半導體大型投資計畫，都會在未來四年內落實，形成「投資驅動」成長。

他表示，儘管新冠肺炎疫情仍未消除，但他對未來經濟成長不悲觀，主要是疫苗一定會問世，只是時間早晚，疫苗一問世，疫情就會流感化，經濟就會成長。

龔明鑫表示，對於未來經濟成長情境做過模擬，未來有四大下行風險，可能會衝擊經濟。一是美中貿易戰及科技戰加劇；二是武肺疫苗開發不如預期，疫情持續；三是地緣政治風險提高；四是油價、原物料價格走勢及國際股匯市波動等。

他表示，未來四年國家總體經濟目標之訂定，主要是在奠基在過去四年5+2產業發展，同時考量未來四年經濟成長仍潛存高度不確定性，有必要加碼超前部署，抵緩外在風險因素對我之衝擊。以及因應數位經濟發展，積極培育成長新動能，包括AI、5G及大數據等，提升潛在產出。

龔明鑫進一步表示，未來四年在5+2產業創新基礎上，將打造六大核心戰略產業：資訊及數位產業、資安卓越產業、台灣精準健康戰略產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業，讓台灣在全球供應鏈上扮演關鍵角色，並整備產業發展需之人才、資金、法規、品牌等共通性策略，全力支持六大產業之推動。