快訊

【大同牽線人1】用激將法逼黃國昌出馬 神秘企業家就是他

獨／因舞廳命案遭拔職 高市局長李永癸回應4個字

瑞銀調查：多數有錢人認同新冠肺炎後 以前日子回不去　

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台灣新冠肺炎疫情漸趨緩和，民眾期待未來恢復正常的日子，但71％亞洲有錢人認為「新冠肺炎疫情後的生活將會永久改變」，更有高達82％美國有錢人認同過去日子不會再回來，推估與疫情在當地發展是否被有效控制有關。

亞洲財富管理龍頭銀行瑞銀今（13）日出具最新報告，調查富裕人士對新冠肺炎與生活改變。結果發現， 四分之三的富裕投資者預料生活方式將出現永久變化。

其中工作部分，七成受訪者在日後會減少旅遊和前往辦公室工作。居住地部分 一半受訪者有意搬到更靠近家人的地方， 46%的受訪者或會捨棄城市而搬往人口較少的地區。 88%的受訪者表示保持身體健康勝過一切。

新冠肺炎對財務也出現衝擊。若按年齡層作出分析，千禧世代的投資者表示疫情對他們造成嚴重的財務影響，而他們也比年長的一代更加擔心自已的財務狀況。共73%千禧世代的投資者感到自己的財務狀況被疫情影響，74%認為疫情扭轉了他們對個人財富的看法。

此外，受訪的千禧世代是最擔心需要延遲退休以彌補這次疫情的財務損失的一群，他們也是各年齡層中最擔心儲蓄不足及在當前環境中失去工作的一群,但他們也關注運用自己的金錢，希望能對社會造成正面影響。大約三分之一的千禧世代因疫情增加了對家人和朋友的財政支援，而69%及60%的千禧世代分別對可持續投資及慈善事業感興趣。

按地區分析，拉丁美洲投資者最可能感到世界在經歷新冠病毒疫情後將永遠改變，其次有此看法的則為美國的投資者。

在亞太區，71%投資者預料病毒會造成永久性變化，比全球平均水準低4個百分點。然而，89%的人表示在疫情期間希望從財務顧問獲得較平常更多的理財指引，擁有這意見的全球平均數字則為83%。

正當美國仍在致力對抗疫情之際，82%的美國投資者感到過去的生活方式已經一去不返，高於全球平均值的75%。然而，僅22%的受訪者表示疫情對他們造成重大影響，比率低於全球平均值的25%。

感覺最沒影響的是瑞士投資人。僅56%的人表示他們的生活方式發生了永久性改變。

疫情

延伸閱讀

有錢人這樣想 多數富裕人士認為疫情後生活將永遠改變

疫情來襲有錢人也遭殃 瑞銀：千禧世代受創最深

相關新聞

馬斯克10年不領薪 CNN：可能靠特斯拉股票成為全球首富

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價10日飆破1500美元（約台幣4萬4250元）大關，創辦人兼執行長馬斯克身價也超越「股...

疫情來襲有錢人也遭殃 瑞銀：千禧世代受創最深

瑞銀集團今天發布「瑞銀投資者觀察」，發現富裕投資者普遍認為，武漢肺炎疫情後的生活將永久改變，且千禧世代是受疫情影響最深的...

向我們課稅！ 多國百萬富豪致函政府願助抗疫

數十名美國籍和其他六國的百萬富豪向政府喊話：「向我們課稅！向我們課稅！向我們課稅！」，期盼幫助政府對抗新冠肺炎疫情。

華爾街日報：中國經濟反彈 但別指望能像2008-09帶動全球復甦

華爾街日報報導，中國大陸經濟正在復甦，而且是全球各大經濟體唯一能在今年維持成長的國家，但不要指望中國能像在2008-09年金融危機時期一樣，再扮演火車頭的角色，以強勁的需求帶動全球經濟復甦。

高盛調高標普500企業獲利展望

彭博資訊報導，高盛集團（Goldman Sachs Group）調高對美股標普500指數成分股企業今年獲利展望，但高盛強調，公司管理階層的說法對評估前景很重要。

疫情讓全球市值排行大洗牌 這幾家企業狂飆超車

一場新冠病毒疫情，讓全球企業市值大洗牌，變動幅度為2008年金融危機以來最大，凸顯在崩潰經濟環境中，適應能力最強的公司受惠最多。

外公的翻版！貓王外孫因自己造成的槍傷身亡 年僅27歲

美國已故搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的外孫、貓王的獨生女麗莎瑪莉（Lisa Marie）...

高通也來湊一腳！投資印度首富數位平台Jio近億美元

晶片大廠高通（Qualcomm）旗下創投部門宣布，將投資印度大亨安巴尼（Mukesh Ambani）的數位服務平台Jio，投資額多達9,700萬美元，成為最新投資Jio的公司。包括臉書、、KKR、銀湖、沙國主權基金PIF都已是Jio的股東。

疫情讓全球企業忙發債 估今年新增1兆美元債務

最新研究顯示，世界各地的大企業預估在今年新增多達1兆美元債務，主要用於因應新冠疫情。這項研究調查一項涵蓋900家大企業的新增債務指數。

蘋果7/31公布財報 5G iPhone、自製晶片成焦點

蘋果（Apple）將於美國時間7月30日（台灣時間7月31日）公布財報。下半年蘋果5G版iPhone進展、其他新品規劃、自製AppleSilicon晶片與新電腦、武漢肺炎疫情影響等，將成為法人關注焦點。

美半導體業再傳整併 亞德諾傳以逾170億美元併Maxim

消息人士透露，亞德諾半導體（Analog Devices）接近完成以全股票交易的方式，收購位於加州聖荷西市的美信集成產品（Maxim Integrated ），交易規模上看200億美元，將高於美信的當前市值約170億美元，也可望成為美國今年來最大併購案之一。

股價已飆升133% 軟銀投資人押注還能再漲

彭博資訊報導，有批評人士認為軟銀集團會因為WeWork投資踩雷和疫情帶來的衝擊而致大廈傾塌，軟銀創辦人孫正義傳遞出了一個清楚的訊號：還不到時候。

熱門新聞

無視丈夫兒子都在家 人妻與14歲國中生在自宅嘿咻

印度對台釋出重大善意 傳將派對美重要官員駐台

今天開盤前 五件國際事不可不知

白宮前高官爆料：颶風過後 川普考慮賣掉波多黎各

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」爆炸起火 18水手送醫

美軍兩棲攻擊艦爆炸起火 火光濃煙密布至少21傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。