瑞銀調查：多數有錢人認同新冠肺炎後 以前日子回不去　

台灣新冠肺炎疫情漸趨緩和，民眾期待未來恢復正常的日子，但71％亞洲有錢人認為「新冠肺炎疫情後的生活將會永久改變」，更有高達82％美國有錢人認同過去日子不會再回來，推估與疫情在當地發展是否被有效控制有關。

亞洲財富管理龍頭銀行瑞銀今（13）日出具最新報告，調查富裕人士對新冠肺炎與生活改變。結果發現， 四分之三的富裕投資者預料生活方式將出現永久變化。

其中工作部分，七成受訪者在日後會減少旅遊和前往辦公室工作。居住地部分 一半受訪者有意搬到更靠近家人的地方， 46%的受訪者或會捨棄城市而搬往人口較少的地區。 88%的受訪者表示保持身體健康勝過一切。

新冠肺炎對財務也出現衝擊。若按年齡層作出分析，千禧世代的投資者表示疫情對他們造成嚴重的財務影響，而他們也比年長的一代更加擔心自已的財務狀況。共73%千禧世代的投資者感到自己的財務狀況被疫情影響，74%認為疫情扭轉了他們對個人財富的看法。

此外，受訪的千禧世代是最擔心需要延遲退休以彌補這次疫情的財務損失的一群，他們也是各年齡層中最擔心儲蓄不足及在當前環境中失去工作的一群,但他們也關注運用自己的金錢，希望能對社會造成正面影響。大約三分之一的千禧世代因疫情增加了對家人和朋友的財政支援，而69%及60%的千禧世代分別對可持續投資及慈善事業感興趣。

按地區分析，拉丁美洲投資者最可能感到世界在經歷新冠病毒疫情後將永遠改變，其次有此看法的則為美國的投資者。

在亞太區，71%投資者預料病毒會造成永久性變化，比全球平均水準低4個百分點。然而，89%的人表示在疫情期間希望從財務顧問獲得較平常更多的理財指引，擁有這意見的全球平均數字則為83%。

正當美國仍在致力對抗疫情之際，82%的美國投資者感到過去的生活方式已經一去不返，高於全球平均值的75%。然而，僅22%的受訪者表示疫情對他們造成重大影響，比率低於全球平均值的25%。

感覺最沒影響的是瑞士投資人。僅56%的人表示他們的生活方式發生了永久性改變。