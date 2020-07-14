信義房屋 領先業界推出「DiNDON智能賞屋」

信義房屋觀察發現，網路看屋服務越完善，物件瀏覽量、預約帶看量及成交時間表現都能好1倍以上，因此掌握趨勢，領先業界透過「圖像識別、深度學習等AI演算法自動3D建模」與「即時渲染」等新技術，率先推出「DiNDON智能賞屋」：強化「2D/3D空間圖」、新增「3D變裝」功能等線上賞屋服務，不僅可同角度、全方位對比原屋和變裝後的效果，更優化購售屋體驗與服務流程，預計年底信義房屋官網超過8成物件會套用此功能，可帶動網站訪次及流量成長7~8成、物件委託量增加2~3成，信義房屋AI應用大爆發，不止開啟消費者對家的想像，也正式啟動線上賞屋的新紀元。

信義房屋開啟線上賞屋新紀元，領先推出「DiNDON智能賞屋」新增「3D變裝」功能。 圖／信義房屋 提供

台灣房仲業界首次運用AI人工智慧 推出「3D變裝」服務「DiNDON智能賞屋」除保有過去「720度隨選隨看高畫質影像」優勢外，更推出「2D/3D空間圖」、「3D變裝」兩大特色服務，為台灣房仲業界首次運用AI演算法產生3D建模降低拍攝成本。「2D/3D空間圖」功能，以3D視野多角度檢視個別房間的相對位置，能迅速了解整體的空間概念，讓消費者身歷其境房屋的內部細節，快速瀏覽並篩選合適物件；而「3D變裝」功能，使用AI人工智慧去辨識計算牆的遠近、房間的尺寸、家具的位置，提供日式、北歐風及後現代三種風格的場景變裝，突破房屋既有現況的限制，立即看到房屋在不同變裝風格下的感覺，搭配量尺概算功能，在線上就能概知房屋內部的長寬高，節省找屋初期與屋主或房仲來回確認的時間。

「DiNDON智能賞屋」的3D變裝功能，讓消費者早一步看到未來家的樣貌。 圖／信義房屋 提供

從信義房屋官網透過智能賞屋 開啟您對家未來的想像以往售屋若要建構物件的3D立體圖，必須使用設備昂貴的3D專屬相機，拍攝時每一個步伐都必須是拍攝點位，約30坪的空間，就要拍攝超過60分鐘，通常都是代銷的樣品屋、高總價中古屋或是大型商場才會選用；信義房屋數位智能中心副總經理陳麗心表示，這次推出的「DiNDON智能賞屋」，同樣的空間用一般單眼相機約20分鐘就完成拍攝，再透過圖像識別、深度學習等人工智慧演算法自動3D建模，以全景即時渲染，實現線上即時變裝圖預覽效果，預計今年底信義房屋官網內超過8成中古屋物件，消費者都可透過「DiNDON智能賞屋」，開啟對家未來的想像。

信義房屋率先推出「DiNDON智能賞屋」開啟消費者對家的想像。 圖／信義房屋 提供

「DiNDON智能賞屋」的3D變裝功能展示-廚房北歐風。 圖／信義房屋 提供

「DiNDON智能賞屋」的3D變裝功能展示-客廳後現代。 圖／信義房屋 提供

採用全新技術線上看房 樹立房仲業數位服務新標竿統計信義房屋線上看屋使用者體驗的數據，2019第四季至2020年第一季，有拍攝720度互動看屋功能的物件，相較一般物件的瀏覽量多1.7倍、透過網站預約看屋的帶看量高出2.4倍、在網站上流通至成交的時間快1.2倍。陳麗心指出，一般買賣房屋到實際成交，通常需費時數月或半年以上，若屋況老舊或屋主自住不便隨時看房的物件，而無法看出房子的價值，就容易被買方忽略，現在透過「DiNDON智能賞屋」，消費者更能體驗到物件的內在美與價值，就能因而縮短購售屋時間，預期委託量、網站訪次及流量都可較以往有再次的成長。

信義房屋讓客戶用全新方式在網路看房，看到房子的未來，而將這份感受帶到線下，最後一哩路的關鍵，仍是實體門市房仲專業的服務，因此透過科技與數據的交互運用，洞察並掌握客戶需求，將再次拉高房仲業對數位服務的標準，成為線上賞屋服務的標準配備。

●「DiNDON智能賞屋」搶先體驗：https://web.sinyi.com.tw/3DVR/showcase