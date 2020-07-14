信義房屋 領先業界推出「DiNDON智能賞屋」

文 / 李如慧 提供

信義房屋觀察發現，網路看屋服務越完善，物件瀏覽量、預約帶看量及成交時間表現都能好1倍以上，因此掌握趨勢，領先業界透過「圖像識別、深度學習等AI演算法自動3D建模」與「即時渲染」等新技術，率先推出「DiNDON智能賞屋」：強化「2D/3D空間圖」、新增「3D變裝」功能等線上賞屋服務，不僅可同角度、全方位對比原屋和變裝後的效果，更優化購售屋體驗與服務流程，預計年底信義房屋官網超過8成物件會套用此功能，可帶動網站訪次及流量成長7~8成、物件委託量增加2~3成，信義房屋AI應用大爆發，不止開啟消費者對家的想像，也正式啟動線上賞屋的新紀元。

信義房屋開啟線上賞屋新紀元，領先推出「DiNDON智能賞屋」新增「3D變裝」功能。 圖／信義房屋 提供
信義房屋開啟線上賞屋新紀元，領先推出「DiNDON智能賞屋」新增「3D變裝」功能。 圖／信義房屋 提供

台灣房仲業界首次運用AI人工智慧 推出「3D變裝」服務
「DiNDON智能賞屋」除保有過去「720度隨選隨看高畫質影像」優勢外，更推出「2D/3D空間圖」、「3D變裝」兩大特色服務，為台灣房仲業界首次運用AI演算法產生3D建模降低拍攝成本。「2D/3D空間圖」功能，以3D視野多角度檢視個別房間的相對位置，能迅速了解整體的空間概念，讓消費者身歷其境房屋的內部細節，快速瀏覽並篩選合適物件；而「3D變裝」功能，使用AI人工智慧去辨識計算牆的遠近、房間的尺寸、家具的位置，提供日式、北歐風及後現代三種風格的場景變裝，突破房屋既有現況的限制，立即看到房屋在不同變裝風格下的感覺，搭配量尺概算功能，在線上就能概知房屋內部的長寬高，節省找屋初期與屋主或房仲來回確認的時間。

「DiNDON智能賞屋」的3D變裝功能，讓消費者早一步看到未來家的樣貌。 圖／信義房屋 提供
「DiNDON智能賞屋」的3D變裝功能，讓消費者早一步看到未來家的樣貌。 圖／信義房屋 提供

從信義房屋官網透過智能賞屋 開啟您對家未來的想像
以往售屋若要建構物件的3D立體圖，必須使用設備昂貴的3D專屬相機，拍攝時每一個步伐都必須是拍攝點位，約30坪的空間，就要拍攝超過60分鐘，通常都是代銷的樣品屋、高總價中古屋或是大型商場才會選用；信義房屋數位智能中心副總經理陳麗心表示，這次推出的「DiNDON智能賞屋」，同樣的空間用一般單眼相機約20分鐘就完成拍攝，再透過圖像識別、深度學習等人工智慧演算法自動3D建模，以全景即時渲染，實現線上即時變裝圖預覽效果，預計今年底信義房屋官網內超過8成中古屋物件，消費者都可透過「DiNDON智能賞屋」，開啟對家未來的想像。

信義房屋率先推出「DiNDON智能賞屋」開啟消費者對家的想像。 圖／信義房屋 提供
信義房屋率先推出「DiNDON智能賞屋」開啟消費者對家的想像。 圖／信義房屋 提供

「DiNDON智能賞屋」的3D變裝功能展示-廚房北歐風。 圖／信義房屋 提供
「DiNDON智能賞屋」的3D變裝功能展示-廚房北歐風。 圖／信義房屋 提供

「DiNDON智能賞屋」的3D變裝功能展示-客廳後現代。 圖／信義房屋 提供
「DiNDON智能賞屋」的3D變裝功能展示-客廳後現代。 圖／信義房屋 提供

採用全新技術線上看房 樹立房仲業數位服務新標竿
統計信義房屋線上看屋使用者體驗的數據，2019第四季至2020年第一季，有拍攝720度互動看屋功能的物件，相較一般物件的瀏覽量多1.7倍、透過網站預約看屋的帶看量高出2.4倍、在網站上流通至成交的時間快1.2倍。陳麗心指出，一般買賣房屋到實際成交，通常需費時數月或半年以上，若屋況老舊或屋主自住不便隨時看房的物件，而無法看出房子的價值，就容易被買方忽略，現在透過「DiNDON智能賞屋」，消費者更能體驗到物件的內在美與價值，就能因而縮短購售屋時間，預期委託量、網站訪次及流量都可較以往有再次的成長。

信義房屋讓客戶用全新方式在網路看房，看到房子的未來，而將這份感受帶到線下，最後一哩路的關鍵，仍是實體門市房仲專業的服務，因此透過科技與數據的交互運用，洞察並掌握客戶需求，將再次拉高房仲業對數位服務的標準，成為線上賞屋服務的標準配備。

●「DiNDON智能賞屋」搶先體驗：https://web.sinyi.com.tw/3DVR/showcase

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