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今用電量3752.8萬瓩創新高 台電：中火1號機隨時可上線

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
全國用電量今日下午2時4分達最高點3752.8萬瓩，除刷新今年用電紀錄外，也打破去年7月17日創下3738.3萬瓩的歷史用電紀錄。圖／台電提供
全國用電量今日下午2時4分達最高點3752.8萬瓩，除刷新今年用電紀錄外，也打破去年7月17日創下3738.3萬瓩的歷史用電紀錄。圖／台電提供

夏季氣候炎熱，台北今（13）日氣溫逼近39度，創下歷年7月最高溫紀錄，連帶推升用電需求。台電表示，全國用電量下午2時4分達最高點3752.8萬瓩，除刷新今年用電紀錄外，也打破歷史用電紀錄。台電強調，本周用電量仍可能再創新高，不排除讓中火1號機隨時上線加入供電。

台電表示，今日備轉容量率為10.59%、備轉容量為397.4萬瓩，尚能維持供電充裕的綠燈。不過，鑑於本周用電量仍可能再創新高，台電將調度一切可用機組，包括台中電廠在維持夏季非空污季最多運轉九部的承諾下，中火1號機隨時可上線發電，以度過夏季用電尖峰，確保穩定供電。

全國用電量今日下午2時4分達最高點3752.8萬瓩，除刷新今年用電紀錄外，也打破去年7月17日創下3738.3萬瓩的歷史用電紀錄。

台電指出，今日天氣晴朗、高溫炎熱，日照也相當充足，下午用電尖峰時段太陽光電帶來240萬瓩的供電能力，占比達6%，相較於去年7月17日當天太陽光電的供電能力約180萬瓩，已有大幅提升，顯見太陽光電於夏季尖峰用電時段已可扮演重要供電角色。

台電指出，因應今日用電創下歷史紀錄，台電燃煤機組除了台中電廠1號機與3號機進行檢修外，其餘均上線發電。但根據環保署空品預測與實際監測結果，各地空品AQI指標均呈現象徵良好的綠燈。

台電說明，根據氣象預報，近一周天氣均維持高溫炎熱，因此預估本周尖峰用電量仍可能持續打破紀錄；為因應持續升高的用電量，台電不排除隨時讓台中電廠1號上線發電。

但台電也會遵守承諾，夏季非空污季期間台中電廠最多僅運轉九部機組。台電也呼籲民眾共同節約用電，共同努力度過夏季用電尖峰。

歷年用電量排名前十高：

1. 2020/7/13 3752.8萬瓩 (今天)

2. 2019/7/17 3738.3萬瓩

3. 2018/8/01 3735.1萬瓩

4. 2020/6/24 3716.9萬瓩

5. 2020/7/08 3710.6萬瓩

6. 2019/7/16 3692.6萬瓩

7. 2018/7/31 3690.6萬瓩

8. 2020/6/23 3684.7萬瓩

9. 2020/7/10 3683.0萬瓩

10.2019/7/31 3680.7萬瓩

台電 中火 尖峰用電

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