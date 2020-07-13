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全台首座太陽光電公民電廠啟用 每年發電量達1.6萬度

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
鄧公國小的全台首座學校太陽光電公民電廠今正式啟用。圖／新北市經發局提供
鄧公國小的全台首座學校太陽光電公民電廠今正式啟用。圖／新北市經發局提供

位於新北市淡水區鄧公國小的全台首座產官學民太陽光電教學示範基地日前完工，新北市副市長吳明機今與合作單位共同主持啟用儀式，基地年發電量預計可達1萬6000度，未來除可售電創造綠能收益，也會提供在地能源教育。經發局表示，新北已完成190處公有房舍太陽光電設置，年發電量約1737萬度，每年可減少9261公噸的碳排放。

吳明機致詞時指出，為促進能源轉型，新北市首創公有建物導入公民電廠機制，鄧公國小示範基地由市府媒合、學校提供場域，並結合大同公司、蘆荻社大及淡水社大等產官學民力量，設置容量17.01千瓦的公民電廠，今年也將接續在鷺江國小建置19.5千瓦公民電廠，藉由示範基地加速新北市公民電廠發展。

新北市智慧綠能社區合作社理事主席許慧明表示，淡水社大自106年起配合政府能源轉型政策，主動規畫開設智慧綠能社區、公民電廠與地方創生相關課程，並號召社區伙伴籌組合作社，除了結合社員自家屋頂作為社區公民電廠，也很感謝市府媒合公有場域開辦公民電廠示範計畫，讓民眾更親近能源議題，並進一步帶動能源轉型。

經發局表示，公民電廠就是民眾自己擁有且負責管理營運的電廠，是當前全球再生能源發展的主要趨勢，民眾不僅可配合當地需求及文化自主發起，還可將發電收益挹注地方、弱勢、公益及創造在地就業機會等公眾事務，並與市府其他綠能屋頂、節電等政策產生加成效果，落實能源轉型、城市減碳。

經發局補充，新北市102年起即率北部縣市之先，辦理公有房舍太陽光電公開標租，迄今已完成190處案場設置，設置容量達18.29百萬瓦，年發電量約1737萬度，且每年可減少9,261公噸的碳排放。

新北市副市長吳明機今主持鄧公國小太陽光電教學示範基地啟用儀式。記者吳亮賢／攝影
新北市副市長吳明機今主持鄧公國小太陽光電教學示範基地啟用儀式。記者吳亮賢／攝影

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