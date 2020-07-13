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新北全台首座產官學民太陽光電 示範基地完工啟用
新北市政府全台首座產官學民太陽光電教學示範基地完工，今（13）日正式啟用，設置容量為17.01kWp（瓩），預計年發電量達1.6萬度電。未來，除可售電創造綠能收益外，也會撥出一定比例作為在地能源教育，藉由示範基地的建立，加速推動再生能源發展。
新北市副市長吳明機表示，為促進民眾參與能源轉型，同時接軌國際再生能源發展趨勢，新北市首創公有建物導入公民電廠機制，由市府媒合，學校提供場域，大同公司進行施作，在地公民電廠推動組織（蘆荻社大及淡水社大）培力民眾能源意識並號召民眾出資參與，結合產官學民四方力量合作建置二處公民電廠示範基地。
目前鄧公國小示範基地已經完成，是全台第一個在公有場域上設置完成的公民電廠，而鷺江國小也將於今年接續完成19.5kWp（瓩）公民電廠建置。
新北市經發局表示，公民電廠就是民眾自己擁有且負責管理營運的電廠，是當前全球再生能源發展的主要趨勢，在公民電廠實踐的過程中，民眾不僅可配合當地需求及文化自主發起、因地制宜，還可將發電收益挹注於地方、弱勢、公益以及創造在地就業機會等公眾事務上。
經發局補充，新北市自2013年起即率北部縣市之先，辦理公有房舍太陽光電公開標租，迄今已完成190處案場設置，設置容量達18.29MW，年發電量約1,737萬度，且每年可減少9,261公噸的碳排放。
此外，更於2019年度時接軌國際再生能源發展趨勢，首創將公有房舍太陽光電公開標租案導入公民電廠機制，打造二處公民電廠示範基地。
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