紙本三倍券1,200萬份不夠了？經濟部：陸續加印中

振興三倍券的紙本實體券大受歡迎，但原先規劃首波紙本實體券僅印製1,200萬份，恐不敷使用。對此，經濟部官員今（13）日證實，已經陸續加印中，至於實際將加印多少份數，還無法做最後確認，因為中華郵政官網預約今日才上路，15日起四大超商才開放領券，郵局的「隨買隨領」也才要開始，屆時將觀察民眾領券情形，才能夠做比較精準的估算。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，請民眾放心，一定會讓大家都領得到券，經濟部也會隨時滾動式檢討紙本實體券需要加印的數量，畢竟究竟該加印多少，印製也有成本的需求，必須很仔細的估算。

據中企處統計，紙本實體券大受歡迎，到昨天晚間10時止，有10,355,235人預購，選擇紙本的民眾高達86.8%；超商事務機預購人數有9,818,895人，網站預購、超市領取的人數則有536,340人。

經濟部表示，選在7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富4大超商領券，時間是15日起每天早上9時至晚上10時，參加第一波預購者，領券時間為7月15日至7月31日，參加第二波預購者，領券時間則為7月22日到7月31日。

流程與領取實名制口罩相似，收到簡訊後，到指定門市事務機點選振興三倍券專區，插入健保卡或輸入身分證字號與領取號碼，確認資料後，便可持單據到櫃台領取簽收。此外，全聯、美廉社、康是美、屈臣氏也可領券。

同時，今起中華郵政官網也開放預購紙本實體券，民眾15日起亦可至全台郵局臨櫃購買。身分證字號尾數單號者為周一、三、五領券；身分證尾數雙號為周二、四領券，周六單雙號都可領券。18日及25日兩個周六，全國1269間郵局，不含30間位於機關、學校內郵局，將全日營業加班受理，民眾可多利用。