離島準備迎接報復性旅遊 經濟部：供水、供電穩定正常

即將迎來暑假開始的報復性旅遊潮，尤其是離島地區更是人潮爆棚，水利署、台電表示，目前離島供水供電一切正常穩定。

此外，為確保供水穩定，台水公司也已預為因應旅遊用水需求增加，透過海淡水供應量達每日1.7萬噸，並配合各水庫供應每日0.7萬噸及地下水供應每日0.4萬噸，確保供水正常，水利署及台水公司亦持續密切監控用水情形，維持澎湖花火節尖峰用水的穩定供水需求。

水利署副署長王藝峰表示，在湖庫水、海淡及地下水調配供應下，目前離島地區供水正常，旅遊所增加的用水需求仍可由區域供水系統滿足，維持區域供水正常穩定。

台電副總經理徐造華指出，今夏供電一切正常，預期可能在暑假期間帶來的大量國旅人潮，對離島旅遊的用電也不會有太大影響，因為遊客人數較多的周六、周日，屬於非用電尖峰，但台電亦會密切觀察，並做好電力調度。