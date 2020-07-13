老人開車好危險 換照限定AI高齡自駕行不行？

今年歡慶生日的75歲長者，突然發現自己在生日過後得跑趟監理所換發駕照，詢問了剛滿78歲的哥哥卻發現哥哥不需要換，高齡98歲的老父也不必！這不是笑話 ，5月底，一名86歲老翁，在信義區連撞九車，造成三人受傷，就是一例。

根據交通局統計，台北市仍有1萬3046位90歲以上高齡駕駛持有駕照，這樣的數據不禁讓人想起三年前開始實施的高齡駕駛人駕照管理制度，其中規定自2017年7月1日後，滿75歲的駕駛須強制換照，但對於規定發布前已經滿75歲者（如上述新聞當事人），則無強制換照規範，新世代金融基金會認為，這樣規定著實令人不解。

全球正邁入高齡化社會，根據國發會預估，2020年台灣總人口將在2022年首次出現負成長，到2065年，全台65歲以上人口比例將達到41.2%，也就是每十人有四位是65歲以上老年人口，而其中四位就有一人是85歲以上的高齡老人。

根據CNBC報導，美國、荷蘭、法國與西班牙等，正計畫將退休年齡延至67歲，顯示在高齡化社會下，政策及社會福利制度，例如高齡者用車政策，皆需要因應調整。

科技進步，人工智慧日益發達，各大車廠相繼研發先進駕駛輔助系統，以自駕車分為0至五級來說，而真正要「無人」上路，須達第四或五級；如能研發至第三級，就可配合「有人」駕駛，大幅提高行車安全。

新世代金融基金會表示，以台灣科技實力，尤其是感測方面的技術，發展至第三級應無困難，交通部在制定高齡駕駛制度前，若能與經濟部密切溝通，在計畫中納入高齡者如果駕駛SAE第三級車輛，可有換發限制駕駛特定車款的駕照選項，或可減少對於高齡歧視的爭議。

新世代金融基金會表示，政府制定了高齡駕駛人駕照管理制度，立意良善，但除了上述75歲以上年長者反而豁免的奇怪邏輯外，似乎還有值得探討的地方。高齡化社會，退休年齡紛紛提高，用車需求年齡理當有所提高，綜觀各國多以身體狀況作為是否可駕駛的判定標準。為確保年長駕駛者的交通安全，英國要求超過70歲的駕駛者每隔三年需聲明沒有心臟病或癲癇等症狀，韓國則需通過認知能力檢測方可繼續持有駕照，日本超過75歲者在更換駕照時需進行老年癡呆測試，而德國則完全無相關限制。

隨著醫療發達，銀髮族會愈多，在少子化下，需要更多的自主獨立生活，這是未來社會愈需被重視的一環，新世代金融基金會表示，高齡是每個人都將經歷的一個過程，如何提高科技水準增加行車安全，並同時維護年長者的尊嚴，在強制換照制度，應該可以提供換發限制駕駛特定車款的駕照選項，也讓符合身心標準的高齡者，仍有享受用車的自由及安全，以提高其獨立的生活日常。