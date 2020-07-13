亞諾法新冠肺炎檢驗試劑 獲歐盟認證、訂單

亞諾法（4133）今（13）日宣布，新冠肺炎（COVID-19） IgM IgG快速檢測試劑已取得歐盟CE-IVD認證並接獲訂單。

亞諾法COVID-19 IgM IgG快速檢測試劑可檢測人體內IgM和IgG抗體，以判斷是否感染COVID-19。 使用兩種COVID-19重組蛋白，N核蛋白（Nucleocapsid Protein）和S棘醣蛋白（Spike protein）中的結構區域RBD片段蛋白，作為人體內IgM和IgG抗體檢測的雙重靶向。

亞諾法表示，相較快速檢測試劑中眾多競爭者多在N核蛋白或RBD片段蛋白擇一使用，為單一靶向設計，公司使用雙重靶向蛋白，可以捕獲全面完善的COVID-19 IgM和IgG抗體，進而提高檢測靈敏度。