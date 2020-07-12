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不出國也能海外拓點 嘉義市工商策進會協助百家廠商

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市工商發展投資策進會透過線上視訊，協助嘉義市廠商海外拓點。圖／嘉義市府提供
嘉義市工商發展投資策進會透過線上視訊，協助嘉義市廠商海外拓點。圖／嘉義市府提供

疫情期間，許多廠商無法赴國外參展，外銷市場受阻，嘉義市工商發展投資策進會與中華民國外貿協會合作，即日起到12月底補助100個廠商，免費透過線上視訊媒合海外買主，讓有能力外銷的企業主，在全球疫情肆虐期間仍不受時空限制，有食品業者因此成功出貨到美國西部。

嘉義市工商策進會總幹事陳香縈說，企業主填寫想要外銷的國家後，外貿協會就會去找買主，協助嘉義市廠商至少與海外3名買主對接，成功媒合後就可與市府申請5千元補助，目前除了食品業，也有電子業者加入，在疫情影響下唯有數位轉型，才能多元開拓更多市場。

小夫妻拌麵總經理王德輝說，目前公司產品外銷到13個國家，過去每年至少會出國5到7次，向海外買主介紹產品，試圖拓點，今年因疫情影響，較難出國，但又想讓海外國人都吃到家鄉味，因此便申請這個方案。

王德輝說，這次對接到西雅圖一間華人超市的廠商，因為有時差關係，視訊時必須找到雙方都有空閒的時間， 要出示檢驗報告、外銷規範等，也要將產品寄到海外讓買主研究，在經過數月溝通，初期已成功銷出1萬包6種口味的乾拌麵。

「台灣產品能夠外銷很重要」，陳香縈舉例，曾有民眾在台灣吃到小夫妻拌麵，很想念家鄉味，但因工作一直沒返台，最後在德國柏林一間亞洲超市買到小夫妻拌麵，感動地拍照回來，一解鄉愁，因此工商策進會一直希望能夠協助產品外銷，與外貿協會力推此計畫，名額有限，請企業主趕緊報名。

嘉義市小夫妻拌麵總經理王德輝（中）透過視訊會議，與海外買主介紹產品。圖／王德輝提供
嘉義市小夫妻拌麵總經理王德輝（中）透過視訊會議，與海外買主介紹產品。圖／王德輝提供
嘉義市小夫妻拌麵總經理王德輝等人透過視訊會議，與海外買主介紹產品。圖／王德輝提供
嘉義市小夫妻拌麵總經理王德輝等人透過視訊會議，與海外買主介紹產品。圖／王德輝提供

外銷 疫情 外貿協會

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