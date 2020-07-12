與高雄特色創業青年交流 陳其邁主攻青年政策

民進黨籍高雄市長候選人陳其邁今（12）日指出，先前於行政院服務時，推動大學生租屋補貼、20至40歲單身租屋補貼等措施，並成立青年創業基金跟青年創業貸款，讓年輕人能更順利的取得資金；就業部份則成立小工研院來協助技術、應用方案，提供青年在創業所需的升級服務。

陳其邁昨前往至在地青年創設、以偉士牌機車為主題的特色餐廳，與高雄年輕人進行創業交流，並現場試騎偉士牌機車，提出高雄青創政策與國發基金的天使基金對接，提供創業青年在場地、技術、資金、行銷和市場方面的協助。

陳其邁表示，對於未來高雄市的青年創業協助，他期許不管是創業的基金或是貸款，能夠與國發基金裡面的天使基金對接。由中央、民間以及地方的高雄銀行，讓青年的創業和貸款利率補貼，全面性的協助年輕朋友展開第一步，讓青年的企業和理想展翅高飛、接軌國際，幫忙行銷，包括在國外參展的費用或是場地、技術、資金和市場上提供全方位的協助。

陳其邁指出，候選人必須有政策、經驗、能力，也要具有國際視野。高雄市長要了解產業、解決就業問題，這是民眾最迫切需要的。自己這幾年不管在中央、地方或國會，尤其在行政院一年多的時間，對於國際事務的了解和對產業發展，都相當熟悉；行政院推動高科技產業和傳統產業升級，也是由自己主責。