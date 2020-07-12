加油要快！汽油調漲0.1元、柴油不調整

身心失衡人數增加，除了用藥，心理治療也非常重要。但衛福部健保署統計，台灣去年有二百十一萬人因精神疾病就醫，僅有百分之一使用健保給付的心理治療。坊間心理治療費用動輒數千元，醫師擔心病人沒有機會用到健保資源，又付不起坊間諮商費，無法處理身心壓力源，使病症反覆發作。

2020-07-12 00:21