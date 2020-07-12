加油要快！汽油調漲0.1元、柴油不調整
加油要快！台灣中油公司表示，自明（13）日凌晨零時起汽油價格每公升調漲0.1元，柴油不調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.3元、95無鉛汽油每公升23.8元、98無鉛汽油每公升25.8元、超級柴油每公升19.6元。
台灣中油表示，本周受沙烏地阿拉伯調高8月份售予亞洲客戶各級原油訂價條件，並帶頭落實減產協議等因素影響，帶動國際原油價格上揚。本周調價指標7D3B周均價為每桶43.32美元，較前周42.24美元上漲1.08美元，新台幣兌美元匯率升值0.032元，國內油價依公式計算漲幅為1.96%。
按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及0.7元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽油僅調漲0.1元，柴油不調整，另0.5元及0.7元皆由台灣中油吸收。
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