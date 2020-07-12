爭取人才留台 發近800張就業金卡

國發會積極爭取外國特定專業人才來台，加上台灣防疫成效佳，國發會今年前五月核發給外國特定專業人才的「就業金卡」達二百四十張，年增百分之七十七點八；累計至今共核發七八一張就業金卡，預計將成為國發會鬆綁外籍特定專業人才永居條件後的首批受惠者。

二○一八年二月八日上路的「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法），最大亮點是國發會可針對擬在台從事專業工作的外國特定專業人才，核發就業金卡，此為工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一的個人工作許可，有效期一至三年，期滿得重新申請，目的是要提供外國人才自由尋職、就職及轉換工作的便利性，爭取人才留台。

國發會表示，攬才專法上路至今，第一年發了一八八張、第二年來到三五三張，今年前五月核發二百四十張，和去年同期相比，年增率高達百分之七十七點八；累計至今年五月底，共核發七八一張。

國發會副主委高仙桂分析，過去吸引國際人才來台，外界多注意台灣低薪、稅賦等問題，但根據旅外人士交流網站InterNations調查，台灣榮登二○一九年全球最適合居住和就業國家第一名，台灣有完善健保、治安良好，社會文化多元包容等優點，有吸引人才的「軟實力」。

針對今年前五月就業金卡顯著成長，她推測主要是政策效益發酵，愈來愈多外國人才申請，加上台灣防疫得宜，防疫表現讓台灣的國際能見度明顯提高，使更多人認識台灣。