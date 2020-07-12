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大數字／廠商投資對岸 金額穩定回升
台商對中國大陸投資一改去年「貿易熱，投資冷」的走勢，今年以來逐漸回溫。尤其大陸台商在兩岸營運整合，對台灣經濟「利多」效益逐漸吃重。
據經濟部統計，2010年台灣對大陸年投資金額首次超過100億美元，但自2013年以後幾乎都降至100億美元以下，只有2015年除外；2018年創下85億美元低點後，2019年進一步降至41.7億美元，年減幅超過50%。
中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈指出，台灣對大陸「投資冷」趨勢，主要反映兩岸關係已從合作走向競爭，台灣在大陸市場優勢漸失，大陸經濟可帶動台灣發展的時機已過，台灣應更加積極融入國際經濟。
不過，今年疫情衝擊，台灣對大陸投資出現回溫。據經濟部投審會統計，台商對大陸投資，今年1-5月核准投（增）資金額計26.7億美元（約新台幣801.8億元），年增40.3％；而1-4月對大陸投資年增63.3％、1-3月增加63.9％、1-2月增加20.8％，出現穩定回溫。
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