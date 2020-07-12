大數字／陸企出口百強 台資占32家

中國大陸2019年出口規模創歷史新高，穩居全球最大商品出口國地位。作為大陸外貿軍團的領跑者，外貿「出口百強」企業發揮著越來越重要的作用。而2019年大陸出口百強企業的第一名鴻富錦鄭州，正是台灣首富郭台銘領軍的台資企業。算一算，大陸出口企業百強台資企業就占32家。

不僅鴻富錦精密電子鄭州廠以出口額人民幣2,199.2億元遙遙領先，鴻海集團旗下富泰華工業深圳廠也以人民幣1,011.6億元出口額在「出口百強」排名第四，排名第五的鴻富錦精密電子成都廠也是鴻家軍。

不在前十大，卻在百強榜單的還有第19名富士康太原、第26名深圳富桂精密等，掐指一算，大陸出口企業百強中，光是鴻海集團就占了11家，總出口額人民幣5,967.6億，占大陸出口百強總出口額的19.1%。

除了鴻家軍，台資企業在大陸出口企業百強中實力都不弱，比如達豐（廣達子公司）、仁寶、緯創資通、華碩、英業達等旗下的公司，總計32個名額進榜出口百強，接近三分之一；而出口百強總出口額為人民幣313.3兆元，台資企業出口占了大陸百強企業出口的43.1%，相當於人民幣1.35兆元。

產業經濟觀察報導，從出口額來看，台資企業對大陸出口貿易的重要作用以及對經常帳順差的重要作用可見一斑。