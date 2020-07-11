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28萬生力軍 新鮮人職缺回升

聯合報 / 記者黃有容戴瑞瑤／台北報導
新冠肺炎疫情趨緩，新鮮人職缺回補。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情趨緩，新鮮人職缺回補。圖／聯合報系資料照片

畢業季到來，人力銀行預估，今年將有廿八萬大專院校畢業生投入職場，但求職信心大受新冠肺炎疫情影響，今年三至五月職缺大減近一成六，其中新鮮人職缺減少一成四，所幸上月開始國內疫情控制穩定，職缺數已回補三分之二。

一○四人力銀行總經理黃于純指出，一○四線上今年三月還有六十五點九萬個工作機會，四月掉至五十九點七萬個，五月再降到五十五點五萬個工作機會，其中只有廿七點九萬個全職工作願意啟用新鮮人，比去年同期少了百分之十五點六，旅遊休閒類人員、餐飲類人員、貿易類人員的年減幅最大，介於百分之四十五到六十。

不過，隨著近期疫情趨緩，餐飲業、住宿服務業和旅遊服務業的月減幅開始縮小，目前工作數量已回補約三分之二，六月份已回升到六十一萬個左右的工作機會。

黃于純指出，五月份行政總務新鮮人工作機會比去年同期減少兩成六，平均月薪僅二點八萬元，建議無理工背景的新鮮人嘗試產品企劃、行銷等其他職缺，平均月薪約三點四萬元，或挑戰平均月薪三點二萬以上的業務職。

yes一二三求職網也調查，今年應屆畢業或退伍的新鮮人之中，只有八成四想先找工作，創下八年新低。發言人楊宗斌指出，主要是今年遇到疫情突發狀況，導致觀望氣氛濃厚，推估想延畢或轉考公職的人將增加。

新鮮人 疫情 餐飲業 人力銀行 求職

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