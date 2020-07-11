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今年首見 6月人口終止負成長
人口警鈴暫緩作響，內政部昨（10）日公布人口統計數據，6月出生數大於死亡數，終止今年前五月的人口自然負成長，累計上半年出生數為7萬9,760人，死亡數為8萬8,555人，自然成長率為負成長千分之0.75，前六月死亡數大於出生數高達8,795人。
內政部指出，今年6月出生數為1萬4,247人，平均約每3.0分鐘出生一個嬰兒，較上年同月增加10.6%；而死亡數方面，6月人口死亡數為1萬3,893人，平均約每3.1分鐘會有一個人過世，死亡數也同樣較去年同月增加4.4%。
綜合來看，6月出生數減死亡數為354人，為今年首度人口自然成長的月份，然而仍不敵前五月負成長的頹勢，統計前六月死亡數仍大於出生數，人口負成長8,795人。
台大社會系教授薛承泰指出，今年上半年的人口曲線有三大重點，首先是出生率表現持續低迷，加上死亡率略微偏高，造成上半年人口持續負成長。其次是人口遷入、遷出表現明顯異常，今年上半年的遷徙呈現負成長，這在過去三、四年間非常少見。
薛承泰表示，第三大重點則是結婚對數持續走下坡，長年下來結婚對數都會影響隔年的生育表現，今年上半年的結婚對數明顯下降，恐怕會影響今年底、明年初的生育表現，因此全年人口自然成長率也不樂觀。
若觀察各地區的生育表現差異，出生率最高的地區依次為澎湖縣、彰化縣、桃園市，出生率最低的則是屏東縣、嘉義市及苗栗縣；累計上半年出生數為7萬9,760人，仍較去年同期減少6,201人或7.21%。
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