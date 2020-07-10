好消息不斷！晟德旗下糖尿病新藥 二期臨床解盲達標

晟德（4123）今（10）日宣布，旗下糖尿病候選新藥CS02的多國多中心二期臨床試驗之主要療效指標達標。CS02實驗組之糖化血色素（HbA1c）變化值，與安慰劑組比較，平均下降達0.45%，具統計學上顯著意義。此外，次要療效評估指標中的胰島β細胞功能指數呈正面趨勢，彰顯CS02具有保護胰島β細胞的潛力。

晟徳總經理許瑞寶表示，此次二期臨床試驗的結果是晟德在研發進程上的重要成就，對後續產品佈局極具戰略意義。此次解盲之數據顯示CS02對於降低糖化血色素（HbA1c）有顯著意義，且具有保護胰島β細胞的潛力，可望為糖尿病現行療法帶來新的曙光。

晟德進一步解釋，本次二期臨床試驗以服用一線藥物二甲雙胍（Metformin），卻仍無法穩定控制血糖之二型糖尿病病人做為收案對象，總收案人數為201人，並分別在台灣與美國同步收案。試驗設計針對CS02併用二甲雙胍（Metformin）的糖尿病人與安慰劑併用二甲雙胍（Metformin）的糖尿病人進行實驗對照。主要療效指標為降低糖化血色素（HbA1c），數據顯示P值為0.0098，證明CS02有潛力能改善服用二甲雙胍（Metformin）卻仍成效不佳的二型糖尿病人之血糖控制。

並且，針對次要療效指標，二型糖尿病病患因為胰島素阻抗的緣故，導致胰島β細胞過勞代償而死亡，若持續血糖控制不佳，長時間破壞β細胞，最後可能無法有效製造胰島素，進而陷入高血糖的惡性循環。在這次的解盲結果中，可以觀察到胰島β細胞功能指數（HOMA2-β）於整體樣本上的改善趨勢（上升13.45%，P值為0.0985）。由於市場上大多藥物僅聚焦於控制血糖的功能，尚無任何產品證實可以持續改善胰島β細胞功能，因此晟德對於CS02的特殊機轉仍深具信心。

晟徳指出，公司將根據本次解盲結果積極展開下一階段的策略佈局與規劃，並加速與全球合作夥伴的授權、共同開發進度。期待晟徳特殊機轉糖尿病新藥CS02能造福更多病患並為台灣生技產業帶來更多好消息。