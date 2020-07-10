經濟部核准九家中小企業 擴大投資36億元

中小企業投資持續噴發，經濟部今（10）日中小企業投資審查，再添九家中小企業擴大投資36億元，包括永源化工、九灃興業、亞泰金屬、瑞福食品、唐榮車輛、甲聖工業、詠展金屬、亞勝塑膠及某材料公司。後續尚有52家企業排隊待審。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已召開47次聯審，通過286家中小企業投資約1,183億元，帶來1.1萬個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動556家企業投資約1兆521億元，預估創造8.8萬個本國就業機會。

永源化工主要從事含重金屬污泥廢棄物回收，近年成功開發出銅粉、銀銅粉，未來應用在3D列印、導電漆及5G通訊等產品；為維持競爭力，研發及量產高附加價值產品，計劃斥資4億元，在桃園大園工業區新建廠房，導入智慧化管理模式，可監控真空幫浦、溫度、壓力與機台耗電量即時矯正，可使新產品擴大規模量產。

九灃興業是台灣少數提供大量客製化系統傢俱的專業製造廠，為提升客製化量產能力，斥資逾2億元，在台中大雅廠導入智慧化自動生產，結合數位化資訊管理，使得在混線生產情況下也能維持產能，保持快速交貨彈性，可提升系統櫥櫃業績成長，可創造國內22個工作機會。

亞泰金屬致力研發CCL專用設備及各式水平塗佈貼合設備，可廣泛運用在電子零組件、塑膠、能源、醫療、交通、航太等產業，受限於廠房大小，舊有廠房產能已滿載，計劃新增42名本國員工，斥資近2億元於桃園楊梅新建二廠，導入智慧化設備，建立標準化資料庫，以專案接單模式生產，將可降低交付天數、提高訂單達交率、庫存周轉率，推動業務持續成長。

瑞福食品計劃斥資逾3億元，於台南市官田新建廠，導入MOBA與AVTEC設備，利用智慧化生產管理將異常管理提升至預防管理，經由精密包裝及快速分級，目標成為東南亞最大及最先進的雞蛋洗選加工廠，提升消費者食品安全。

唐榮車輛主要產品有電動巴士、電聯車、卡車巴士及新能源裝置，是「智慧電動巴士產業小組」與「鐵道科技產業小組」重要代表，持續協助政府推動成立電動巴士國家隊，並積極參與公車全面電動化。

為因應歐洲電動車排碳新法規實施，與海外電動巴士訂單的急迫需求，計劃招募45名本國員工，於南科高雄園區新建廠房，同時在台北辦公處所成立區塊鏈智慧行控中心，建置AI大數據資料，為推動劃時代新能源電動車奠定基石與示範團隊之成效。

甲聖工業為工具機本體、軌道鑄造生產製造商，目前產線皆依靠大量人工操作，難以完善品管，計劃招聘38名本國員工，斥資20億元在彰濱工業區設立新廠，投入智慧自動鑄造生產線，可減少50%人為操作，提升產能及品質；也增加新產線如船舶零組件、幫浦零組件、產業機械、建設機械等。

詠展金屬考量現有廠房產能滿載，且客戶端逐漸走向要求客製化產品，規劃投入近1億元，於台南市安南廠房導入智慧化機器設備，一條龍式生產模式可為客戶提供單一窗口，減少上下游廠商供應鏈問題。

亞勝塑膠產品包含口紅、粉餅、唇彩、眼線筆等化妝品包材，提供客製化包材方案，歐洲市場超過整體營業額50%，Maybelline、media、KIKO等皆是長期合作廠商；考量產線滿載，計劃招聘50名國內員工，斥資近2億元在台南市新吉工業區增設新廠，導入智慧化生產線監控生產資訊、穩定產品質量。

某材料公司致力於金屬表面強化與鍍膜處理，主要產品有合金料管、高強度耐磨銅合金、表面強化金屬粉等，為響應政府扶植國內材料自主政策，斥資逾1億元，在新竹科學重鎮設置關鍵零組件產線，導入智慧化製程，並提供52個就業機會。