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金昌石礦訴願被駁回 台泥表遺憾

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

台北最高行政法院駁回台泥（1101）子公司金昌石礦上訴，全案至此定讞，台泥今（10）日表示，對於政府做法前後不一致，感到遺憾。

台泥6月在股東會上表示，針對金昌石礦一案，將主動提交環現差申請，期間將停工，若超過3個月的話，對廠區員工，以及國內的電力、水泥供給，將產生巨大衝擊。

2019年5月，台北高等行政法院認為，根據《環評法》第16條之1，只要開發單位通過環評，在取得開發許可3年內未動工，就必須進行環現差分析，要求金昌石礦必須補送環現差報告。台泥對此回應，由於從通過環評到正式開工，早就超過3年，行政程序明顯不合理。

金昌石礦2008年通過環評以來，陸續向內政部、經濟礦務局等機關提出許可申請，中間曾主動向環保署提出環差報告，但被認定無必要；最後於2016年8月獲經濟部同意開發施工。

台泥強調，金昌石礦花了超過八年時間，至少向六個機關，完備所有合法開發「核可條件」才開始動工，因此「通過環評8年才動工」，責任不在企業；力求合法的作為與時程，竟被法院視為「無故延宕開發行為」而受不利的判決，實難想像。更遑論，台泥中間2014年主動向環保署提出環差報告，但被認定無必要。

2016年12月，環保署突然要求環現差報告，台泥提出行政訴願；隔年2017年3月，行政院決定原處分撤銷。2019年，高等行政院法院推翻行政院決定，台泥提出上訴，日前法院判決駁回。

台泥表示，如果按照今時法院的判決，等於意味著金昌石礦當年一拿到經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地函文之後，就可以進行開發行為， 無異是要企業「違法」。

台泥強調，基於促進社會相互理解，已主動進行環現差審查，也企盼各界理性面對工業在現代社會中，是人類生活與文明深不可分的一部分。

台泥 環評 環保

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