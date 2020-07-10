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最高行政法院駁回上訴 台泥：遺憾，已主動送環現差

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台泥（1101）纏訟多時的金昌石礦案，９日遭最高行政法院駁回上訴。對此，台泥表示遺憾，認為政府施政前後應有一致性。不過台泥展現標竿企業風範，上月已提早一步，主動針對金昌石礦案提送環現差（環境現況差異分析）審查，展現對外溝通誠意，公司營運不受影響。

針對金昌石礦案上訴遭駁回，台泥表示遺憾。台泥強調，作為守法企業，金昌石礦在2009年4月取得經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地後，並不代表可以立即動工，還須依據政府法令提請花蓮縣政府、內政部（區域計畫委員會）完成「土地變更編定」，並向花蓮縣政府取得「水土保持施工許可與開工備查」。

同時，針對礦場所在土地，另要向財政部國有財產署簽訂租約，才能進行開發，最後在民國2016年2月取得水土保持施工許可證及同意開工備查，才完備所有開發條件。如果按照今時法院判決，等於金昌石礦在2009年4月拿到經濟部許可使用礦業用地函文後就可以進行開發行為，根本是要企業「違法」。

金昌石礦總共花了超過八年時間，至少向六個機關，才完備所有合法開發應具備的一切「核可條件」，開始動工，因此「通過環評八年才動工」責任不在企業。且2014年3月底動工前，台泥還正式函文環保署審查環現差報告，業經環保署請經濟部釋示金昌開發許可時點的認定後，2014年5月環保署回函確認台泥金昌石礦無須再進行環現差，並退回台泥主動提出的環現差報告。實難想像此等力求合法的作為與時程，竟被法院視為「無故延宕開發行為」而受不利判決。

不過基於促進社會相互理解，台泥已於上月主動針對金昌石礦案提出環現差審查。希望展現標竿企業風範，台泥願意與各種不同意見的團體協商向前行，讓產業、社會、工業相輔相成，不再是衝突對立。

本案起於2009年，台泥金昌石礦案通過環評，但接著必須依照區域計畫法、水土保持法、國有財產法、礦業法等要求，向各級行政機關完成各項流程才能動工，台泥耗時多年才完備所有合法開發應具備的一切核可條件、開始動工，當時已做好環現差，不過主管機關說不必。不過在台泥金昌石礦案動工後，又有環團主張，金昌石礦案動工時間已超過環評三年效期，狀告行政院。

經過纏訟多時，去年台北高等行政法判決撤銷行政院訴願決定，要求台泥應補送環現差報告，台泥認為不合理，依法提起上訴，本周遭最高行政法院駁回。

台泥 礦業法

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