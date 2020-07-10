疫情關係暑假打工難找 學生嘆有三大困境

即將迎來疫情爆發後的第一個暑假，也將邁入學生族群的暑假打工高峰期，根據1111人力銀行今（10）日公布的「2020後疫情時代-學生暑期打工意向調查」顯示，8成4學子認為因為疫情關係，今年暑假打工變得難找，主因是職缺變少、競爭的人變多，以及雇主減少排班。

至於學生們選擇暑假打工的主要原因依序是為了賺取零用錢（77.1%），賺學費/生活費（60.3%）、分擔家計/孝親費（28.2%）、累積實務經驗（27.6%）及償還學貸（14.9%）。

而在學生們有意從事的打工類型調查部分，以餐廳內外場（46.6%）最受學生青睞，其次則是補習班老師/行政人員（38.7%）、超商店員（22.8%）、賣場銷售人員（21.2%）及理貨人員（17.1%）。

此外，該份調查還顯示，暑假期間學生平均計畫每個月打工90個小時，一個月可望賺進15,262元，換算下來平均時薪170元，明顯高於目前法定基本工資158元。

上述「2020後疫情時代-學生暑期打工意向調查」，調查期間自2020年6月22日至7月8日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,143份。