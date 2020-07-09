快訊

首爾市長朴元淳失聯 韓聯社：遺體已找到

大同深夜回應 就經濟部否准登記將依法提起訴願

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

大同公司9日深夜回應，全無侵害其他合法股東平等及積極行使股東權利之情事；經濟部否准後，本公司就經濟部之否准登記將依法提起訴願。

大同公司針對經濟部四大理由對本公司董事變更登記申請不予登記說明如下：(1) 本公司於民國109年6月30日所召開之股東會，對無出席權、無表決權之股份數依法認定後，確實已有代表認定後已發行股份總數過半數股東出席，且完全無侵害其他合法股東平等及積極行使股東權利之情事。

(2) 本公司於109年5月間，向法院聲請確認股東權不存在之訴之行動，並不限制本公司於行政與司法無法及時救濟時，不得合法自行適用相關法律以保障公司、員工及合法股東權益之作為。

(3) 本公司申請改選董事、選任董事長之變更登記，經濟部以股東會出席數未過半而不予登記，經濟部認定事實之核算出席權數顯與公司不同。本公司依民法、企業併購法、證券交易法、兩岸人民關係條例等，扣除無表決權者是由已發行股數減除(是分子分母同減的概念)，當日已出席股數占扣除後之已發行股數，已有過半出席。

(4) 本公司備齊及補正相關文件，並符合法令規定及程序之變更登記申請，經濟部否准後，本公司就經濟部之否准登記將依法提起訴願。

股東會 經濟部 大同

延伸閱讀

大同回應欣同、新大同林宏信 依民法71條法律行為無效

通過環評8年未開工 法院判金昌石礦敗訴確定

金管會依證交法特別背信罪告發大同 史上首例

何時召開大同股臨會改選董事？林宏信:已向經濟部提申請

相關新聞

金昌石礦逾期未開工判須做環差 否則不能實施開發行為

位於花蓮秀林勇士山頭的金昌石礦，2016年間因環評通過超過8年才開工，被環保署發函要求進行環差，金昌石礦不滿無法開工而提...

台綜院估經濟成長率1.55% 劉泰英示警股市泡沫

台灣綜合研究院今天發布經濟預測，由於新冠肺炎重創全球經濟，台灣也受到衝擊，預估2020年經濟成長率為1.55%；台綜院創...

高鐵董座爆薪資爭議 林佳龍：會請高鐵檢視合理薪資制

台灣高鐵公司今爆出薪資爭議，指曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於減薪的薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。

國發會：新冠肺炎疫情衝擊 復甦時程可能不會那麼樂觀

國發會副主委鄭貞茂今在行政院會後記者會指出，受新冠肺炎疫情影響，第二季的確是全球經濟的谷底，初步看起來疫情最嚴重的狀況已...

閃辭董事成話題 陳守煌淡定談大同：一切為誠信

3年前，他以法務部次長卸任之尊，擔任大同董事；3年後，連任大同董事後卻又突然辭職，陳守煌進出大同都是話題十足，他接受本刊專訪時強調：做人誠信是他法界人生的基本原則。

公親變事主的亂象與怪象...前法界高層超好用 成了獨董搶手貨

儘管年年都有股東會改選，但今年恐怕是從開發金併金鼎案後，經營權大戰最盛況空前的一年，不僅律師大鬥法，也意外發現不少企業借用法界人士的專業，邀請出任獨董一職。

疫情攪動台企偏好 越南市場重要性擠下日本

資誠聯合會計師事務所今（9）日發布《新冠時代資誠台灣企業領袖調查報告》，比較新冠肺炎疫情爆發前後，雖然中國大陸、美國仍位居台商海外主要二大市場，但三至五名的名次卻產生變化，由於疫情應對得當，越南在疫情後躍升台企最重視市場第三名，擠下原排名第三的日本

新台幣午盤升值1.66角 暫收29.44元

新台幣今天午盤以29.44元兌1美元，升值1.66角暫收，成交金額4.56億美元。

大同新董事登記恐遭駁回 經濟部將召開記者會說明

大同公司派於日前股東會大刪市場派表決權，引爆的經營權爭奪戰繼續延燒。經濟部將於今（9）日近午針對「大同公司變更董事登記處理情形」進行說明，預料將宣布對大同公司的新選任董事變更登記，正式駁回其變更申請。

台積綠電買不停...再生能源業強心針

台積電昨（8）日宣布，為落實綠色製造並響應全球節能減碳行動，截至今年7月，與沃旭能源及太陽能等相關廠商簽署高達1.2GW...

全球最大宗 台積買沃旭綠電

全球規模最大的離岸風電商沃旭能源與全球最大的晶圓製造商台積電強強聯手，昨（8）日宣布簽署全球最大企業購售電契約，台積電將...

橋頭科環評 有進度了

高雄橋頭科學園區環評可望順利前進。據悉，內政部近期已與農委會達成共識，針對中崎有機農場問題將採「異地遷移」方案，另尋適合...

熱門新聞

全球最大宗 台積買沃旭綠電

擋不住了！ 機械公會下修景氣預測

防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

鴻海旗下鴻騰 再發獲利預警

高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

零到六歲公司養、子公司FII員工卻沒得領？鴻海這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。