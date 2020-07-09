大同爭議 法律界人士建議選任臨時管理人暫代董事會

經濟部駁回大同申請變更董事，大同經營權爭議持續延燒。理律法律事務所合夥律師吳志光建議，建議不管公司派或市場派、或是投資人保護中心，基於利害關係人立場，都可考慮儘速依法向法院聲請選任臨時管理人，由臨時管理人暫代董事會經營之責，避免影響大同正常營運。

吳志光指出，市場派與公司派爭論不休，就算短期內大同重開股東會，勢必還會出招反對對方陣營選出的董事，加上引用企業併購法法條及涉及大陸投資的爭議，任一方董事會都很難確實善盡經營責任，可能讓大同經營進入長期混亂。

吳志光指出，經濟部否決了大同申請登記變更董事，此舉仍有爭議，畢竟公司登記只有對抗效力，並非成立或生效要件，如果經濟部反對新董事名單，欲維持為董事會組成，就要判定股東會決議無效，但經濟部並沒有權力做此判定；另外，經濟部一向主張董事變更登記只是採取形式書面審查，但經濟部所提出的各種說明，包括公司認定無表決權等議題，似乎涉及了實質審查，與一貫作為並不相同。

另外，他認為，經濟部質疑公司不應判定股東持股是否有表決和選舉權，這項說法亦頗有爭議，因為本來公司就可以依法判定股東持股的相關權利，例如關係企業交叉持股無表決權，或董事持股設質的表決權計算，本都是由公司自行判定，否則所有企業在開股東會前，豈非都要找經濟部判定股東的表決選舉權。

吳志光說，現在市場派申請要開股東會，選出自己的董事名單去經濟部登記；但原來的股東會決議效力如何仍有待司法機關認定，公司派當然會主張自己的董事才有效。在雙方各執一辭混亂中，除了無數司法爭訟外，大同的業務往來客戶還要自行認定哪一個董事會才是合法的，種種狀況會使大同經營出現亂象。解決之道，或許利害關係人應該向法院聲請指派臨時管理人，在這段期間協助大同正常營運。至於經營權爭議與董事會組成效力，就交由法院依法判定。

吳志光指出，本件爭議歸根究柢在於企業併購法第27條相關規定之立法不當，經濟部早於企業併購法施行之初，即以函釋將企業併購法關於「收購」類型之適用，限定於第二章之類型，對於「現金購股」、「公開收購」等常見股權交易，其實並無企業併購法相關規定之適用餘地。企業併購法第27條相關規定訂在一個不適合的法律內，而一個不該有適用空間的條文，卻被大同引用作為判斷股東是否具備表決權的依據。主管機關都認為公司無權認定，那究竟誰有權認定？條文文義上完全看不出。相關法條在解釋適用上有相當爭議，大同公司派引用產生了效果，但是否得當有待司法機關認定，只是企業併購法第27條已經訂在那裡，後續主管機關如何予以根本解決，值得注意