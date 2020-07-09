大同回應欣同、新大同林宏信 依民法71條法律行為無效

資誠聯合會計師事務所今（9）日發布《新冠時代資誠台灣企業領袖調查報告》，比較新冠肺炎疫情爆發前後，雖然中國大陸、美國仍位居台商海外主要二大市場，但三至五名的名次卻產生變化，由於疫情應對得當，越南在疫情後躍升台企最重視市場第三名，擠下原排名第三的日本

2020-07-09 13:05