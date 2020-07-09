大同回應欣同、新大同林宏信 依民法71條法律行為無效

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

針對今日欣同、新大同記者會，大同公司回應表示，林宏信為欣同、新大同指派之法人代表，而在台北地方檢察署107年對非法陸資在台炒股之起訴書中，被告鄭文逸坦承其與大陸上海龍峰集團董事長任國龍資金結合，並設立及實質持有與控制欣同公司及新大同公司，鄭文逸並坦承擬用法人持股方式，推派法人代表前往大同公司擔任董監事之事實，而時任欣同公司負責人林宏信亦以證人身分，證明被告鄭文逸以上所述為事實。故欣同、新大同為非法陸資利用他人名義持有本公司之股東身分，因違反禁止規定而當然無效。依民法第71條，法律行為無效，是自始當然絕對無效。

大同指出，本公司的情況，並無公司法第173條第4項之適用，欣同與新大同要直接向經濟部申請，本公司認為並不恰當，但准駁權限在經濟部，本公司會向經濟部完整表達本公司之意見。

大同 經濟部 陸資

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