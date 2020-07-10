機械公會喊貶台幣 蘇揆：會轉達央行

新台幣強勁升值，衝擊出口產業，台灣機械公會會員代表大會昨（9）日建議政府應啟動防禦性貶值；行政院長蘇貞昌當場允諾，會將業界意見轉達給央行總裁，請總裁與理事們詳細盤整斟酌，研議最好的做法。

蘇貞昌表示，央行是獨立機關，匯率計算有其一定機制，30年來小心翼翼，整體觀察匯率都有維持動態平衡，相較於鄰近日、韓，新台幣匯率波動並沒有很大。

不過，蘇貞昌也開了機械公會理事長柯拔希的玩笑，他說：「今天理事長準備了三大張講稿，就是要念給總統聽」。對於公會的建言，蘇貞昌表示，在場的經濟部長王美花也是央行理事，可以幫忙轉達給央行。

機械公會昨天召開會員代表大會，柯拔希致詞時，向台下的總統蔡英文喊話，強調匯率和關稅是台灣機械出口的二個重要命脈，「台灣出口競爭力的隱憂，一是FTA的洽簽率極低，二是強勢匯率」。

在關稅部分，台灣機械有七成出口，各國的關稅稅率約10%，但台灣因特殊的國際地位，與全球各國洽簽FTA（自由貿易協定）的覆蓋率只有9%，而台灣主要競爭對手南韓，覆蓋率卻高達70%，台灣在出口關稅顯然居於弱勢，希望政府加快與各國洽簽FTA。

今年來新台幣匯率累進升值1.7%，韓元卻貶值4.6%，人民幣貶值1.6%；柯拔希建議應啟動防禦性貶值。