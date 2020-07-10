聽新聞
test
0:00 / 0:00

機械公會：2兆產值延後達標

經濟日報 / 記者宋健生楊文琪／台北報導

機械公會理事長柯拔希指出，台灣機械產業每年約增加1,000億元產值，2018年產值已達1.18兆元，但受美中貿易戰影響，2019年仍維持1.1兆元水準，今年遭逢新冠疫情衝擊，原訂2025年2兆產值的目標，可能要延後才能達成。

包括蔡總統、行政院長蘇貞昌、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、內政部長徐國勇、外貿協會董事長黃志芳昨天共同出席台灣機械公會第28屆第三次會員代表大會，顯示政府力挺機械業的態度。

蔡總統致詞表示，台灣剛剛挺過疫情的挑戰。其中大家印象最深刻的，就是口罩國家隊，她代表國人獻上最深的感謝。

蔡總統指出，機械公會提出「萬機聯網上雲端」的目標，政府也在推動「智慧機上盒」計畫，預計到2022年可達成近萬台新舊機台聯網，相信可大幅提升中小企業智慧化的生產能量。

她強調，為了推動智慧機械發展，政府也把智慧化解決方案導入企業，目前成果已逐漸浮現。包括機械廠商喬崴進科技、公準精密工業，還有自動化廠商盟立自動化等，都開始切入航空加工領域。

另外，蘇貞昌也說，政府正積極布局太空計畫，針對太空產業預計十年內投入250億元經費，也有助於機械產業的發展。

去年台灣機械設備出口值278億美元、年減7.6%；今年受新冠疫情影響，上半年出口值123.8億元，較去年同期減少9.6%。柯拔希預期，下半年將有第二生產基地的設備採購商機爆發，全年出口力拚持平。

黃志芳則預告，明年3月登場的台北國際工具機展，報名參展攤位數已超過8,000個，規模將再創新高。

疫情 智慧機械

延伸閱讀

蘇揆向機械業者送暖 「窮盡一切力量跟大家共度難關」

紓困3.0方案 蘇貞昌：行政院2星期內編列預算

蘇貞昌：42億發展智慧運輸 改善城鄉差距

機械公會點名出口競爭力2隱憂 籲啟動防禦性貶值

相關新聞

惠特斥資52億 在台擴產

經濟部歡迎台商回台投資審查會議已經連續二周停開，經濟部投資處表示，廠商觀望新冠肺炎疫情發展，調整投資計畫，因此延後送件；...

經部要求 鋼品轉口須「驗明正身」

因應歐盟對鋼鐵產品採行防衛措施，經濟部要求原產地為外國的鋼鐵產品輸往歐盟，須檢附簽發的加工證明書，主要是嚇阻國外鋼鐵從台...

機械公會：2兆產值延後達標

機械公會理事長柯拔希指出，台灣機械產業每年約增加1,000億元產值，2018年產值已達1.18兆元，但受美中貿易戰影響，...

機械公會喊貶台幣 蘇揆：會轉達央行

新台幣強勁升值，衝擊出口產業，台灣機械公會會員代表大會昨（9）日建議政府應啟動防禦性貶值；行政院長蘇貞昌當場允諾，會將業...

金昌石礦逾期未開工判須做環差 否則不能實施開發行為

位於花蓮秀林勇士山頭的金昌石礦，2016年間因環評通過超過8年才開工，被環保署發函要求進行環差，金昌石礦不滿無法開工而提...

台綜院估經濟成長率1.55% 劉泰英示警股市泡沫

台灣綜合研究院今天發布經濟預測，由於新冠肺炎重創全球經濟，台灣也受到衝擊，預估2020年經濟成長率為1.55%；台綜院創...

高鐵董座爆薪資爭議 林佳龍：會請高鐵檢視合理薪資制

台灣高鐵公司今爆出薪資爭議，指曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於減薪的薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。

國發會：新冠肺炎疫情衝擊 復甦時程可能不會那麼樂觀

國發會副主委鄭貞茂今在行政院會後記者會指出，受新冠肺炎疫情影響，第二季的確是全球經濟的谷底，初步看起來疫情最嚴重的狀況已...

閃辭董事成話題 陳守煌淡定談大同：一切為誠信

3年前，他以法務部次長卸任之尊，擔任大同董事；3年後，連任大同董事後卻又突然辭職，陳守煌進出大同都是話題十足，他接受本刊專訪時強調：做人誠信是他法界人生的基本原則。

公親變事主的亂象與怪象...前法界高層超好用 成了獨董搶手貨

儘管年年都有股東會改選，但今年恐怕是從開發金併金鼎案後，經營權大戰最盛況空前的一年，不僅律師大鬥法，也意外發現不少企業借用法界人士的專業，邀請出任獨董一職。

疫情攪動台企偏好 越南市場重要性擠下日本

資誠聯合會計師事務所今（9）日發布《新冠時代資誠台灣企業領袖調查報告》，比較新冠肺炎疫情爆發前後，雖然中國大陸、美國仍位居台商海外主要二大市場，但三至五名的名次卻產生變化，由於疫情應對得當，越南在疫情後躍升台企最重視市場第三名，擠下原排名第三的日本

新台幣午盤升值1.66角 暫收29.44元

新台幣今天午盤以29.44元兌1美元，升值1.66角暫收，成交金額4.56億美元。

熱門新聞

大同董事改選翻盤！經濟部駁回大同公司變更登記

大同之亂 投保中心對經營權女王陳錦旋開刀

防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

零到六歲公司養、子公司FII員工卻沒得領？鴻海這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。