機械公會：2兆產值延後達標

機械公會理事長柯拔希指出，台灣機械產業每年約增加1,000億元產值，2018年產值已達1.18兆元，但受美中貿易戰影響，2019年仍維持1.1兆元水準，今年遭逢新冠疫情衝擊，原訂2025年2兆產值的目標，可能要延後才能達成。

包括蔡總統、行政院長蘇貞昌、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、內政部長徐國勇、外貿協會董事長黃志芳昨天共同出席台灣機械公會第28屆第三次會員代表大會，顯示政府力挺機械業的態度。

蔡總統致詞表示，台灣剛剛挺過疫情的挑戰。其中大家印象最深刻的，就是口罩國家隊，她代表國人獻上最深的感謝。

蔡總統指出，機械公會提出「萬機聯網上雲端」的目標，政府也在推動「智慧機上盒」計畫，預計到2022年可達成近萬台新舊機台聯網，相信可大幅提升中小企業智慧化的生產能量。

她強調，為了推動智慧機械發展，政府也把智慧化解決方案導入企業，目前成果已逐漸浮現。包括機械廠商喬崴進科技、公準精密工業，還有自動化廠商盟立自動化等，都開始切入航空加工領域。

另外，蘇貞昌也說，政府正積極布局太空計畫，針對太空產業預計十年內投入250億元經費，也有助於機械產業的發展。

去年台灣機械設備出口值278億美元、年減7.6%；今年受新冠疫情影響，上半年出口值123.8億元，較去年同期減少9.6%。柯拔希預期，下半年將有第二生產基地的設備採購商機爆發，全年出口力拚持平。

黃志芳則預告，明年3月登場的台北國際工具機展，報名參展攤位數已超過8,000個，規模將再創新高。