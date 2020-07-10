惠特斥資52億 在台擴產

經濟日報 / 記者林于蘅鐘惠玲／台北報導

經濟部歡迎台商回台投資審查會議已經連續二周停開，經濟部投資處表示，廠商觀望新冠肺炎疫情發展，調整投資計畫，因此延後送件；不過，經濟部昨（9）日召開根留台灣投資審查，出現久違的大案，通過LED量測設備龍頭惠特科技投資52億元擴產，以及煜益鋁業投資3億元興建新廠。

投資處表示，雖然審查會議延後二周，但台商回台趨勢不斷，廠商因應疫情變化，調整投資計畫，導致時程延後寄件申請。目前已規劃本月16日進行台商回台投資審查會議。

經濟部昨天通過惠特的投資案，主因蘋果將推出Mini LED背光產品，帶動需求成長，刺激相關游供應鏈擴大產能，全球LED量測設備龍頭廠惠特積極搶進，投資逾52億元整合現有各分廠，在台中工業區打造營運總部與智慧化生產基地擴大產能。

惠特規劃今年開始分四年支出，主要包括購置土地、投資自製與外購機器設備，以及打造營運總部等。惠特今年前五月合併營收為13.84億元，年減近二成。法人評估，惠特Mini LED產品應可從第4季起放量。

另外，惠特也規劃在台中精密機械園區擴建無塵室代工檢測業務，以提高檢測效率、增加性價比優勢。惠特昨天股價下跌3元，收171元。

經濟部表示，惠特建置智慧化工廠精進製程，導入自動化產線，提高生產及代工效率。

惠特2012年起布局雷射加工設備，在半導體及PCB產業已有所斬獲，並建立自有品牌FitTech。

煜益鋁業規劃投資逾3億元在台中港關連工業區建智慧化壓鑄新廠，導入高度自動化設備與新製程技術，提升效能與產能，盼藉投入高階生產設備，建立製程自動化。

經濟部 LED

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