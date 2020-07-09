通過環評8年未開工 法院判金昌石礦敗訴確定
金昌石礦公司97年通過環評可採礦，卻在8年後才開工，兩環團興訟認為要做環差報告。最高行政法院今天判金昌敗訴確定，金昌須做環差報告送環保署審查，才能開工。
全案緣於，金昌石礦公司領有經濟部採礦許可，向經濟部申請核定在花蓮秀林鄉山區8礦地作為採礦場，另依規定向環境保護署提出環境影響說明書，環保署97年間做出審查結論，有條件通過環境影響評估。經濟部在環保署做出審查結論後，於98年回復金昌石礦公司，同意使用。
金昌石礦公司依行環境影響評估作業準則規定，於105年8月15日發函告知環保署及礦務局，預定於105年9月1日進行採礦場開發施工。礦務局函復同意備查，環保署函復收悉。
台灣蠻野心足生態協會及地球公民基金會認為金昌石礦公司歷經8年尚未動工，於105年8月31日向「環保署」提出「公民告知函」，要求環保署命金昌石礦公司依環評法，提出現況差異分析及報告，並在審查未完成前應停止採礦。
環保署105年12月30日作出行政處分，要求金昌石礦公司依環評法，提出現況差異分析及報告供審查。
金昌石礦公司不服，向行政院提起訴願，行政院做出訴願決定，於106年3月間撤銷環保署處分。
台灣蠻野心足生態協會等針對行政院訴願決定提起行政訴訟。台北高等行政法院判台灣蠻野心足生態協會等勝訴，撤銷行政院訴願決定。
金昌石礦公司提起上訴，由最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定；也就是金昌石礦公司須做環差報告送環保署審查，否則無法開工。
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