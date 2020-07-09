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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

經部紓困3.0 第三季鎖定製造業、會展業

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導

產業紓困3.0來了！行政院今（9）日宣布將籌編追加紓困特別預算近2000億元，經濟部王美花表示，端午節端午節假期間找了多個「受困產業」來了解下半年接單情況，第三季的「紓困3.0」預計鎖定製造業和會展業，同樣比照既有紓困措施，以營業額衰退五成為門檻。

王美花指出，如行政院所說，由於國外疫情還是很嚴峻，台灣又是高度倚賴出口的國家，部分產業仍深受影響，也因此政院宣示將進行紓困3.0。

王美花說，在端午假期第二天，經濟部就找產業來了解下半年接單狀況，包括紡織業、工具機、扣件、機械業、手工具、航太業、汽車零組件等，業者確實非常憂心國際經濟情形會影響接單狀況，經濟部也會爭取立法院預算通過，協助產業進一步紓困。至於所需經費多少，除了要看現在使用狀況、分給各部會剩下還有多少錢，也要等立法院審過，才能確定。

王美花表示，經濟部這次擬定的紓困對象，主要在製造業和會展產業，後者看起來下半年無法舉辦國際型會展的機率仍大。紓困時間方面，經濟部目前先框定七、八、九月，若經費允許才會談第四季，看能不能和企業一起「養員工」。適用門檻初步擬定將比照紓困2.0，也就是營業額衰退五成的業者才能申請。

另外，在商務客入境方面，王美花說，非常多製造業和商務人士把各種案例提到經濟部，其中例如離岸風電需要很多外國人進出協助，將視案件重要性來和指揮中心溝通，是否以特殊個案方式先進行審查，未來有無可能變成通例。

經濟部 王美花 製造業

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