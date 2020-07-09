經濟部核准 惠特科技擴大投資逾52億元

投資台灣事務所今（9）日召開「根留台灣企業加速投資行動方案」審查，通過惠特科技與煜益鋁業擴大投資近56億元，其中惠特科技擴大投資金額逾52億元。

根據經濟部統計，目前根留企業已有78家投資約1,575億元，帶來1萬2,167個就業機會；總計「投資台灣三大方案」已吸引547家企業，投資約1兆485億元，預估創造8萬7,298個本國就業機會，後續尚有55家企業排隊待審。

經濟部指出，隨著蘋果引燃Mini LED風潮帶動需求成長，刺激上下游供應鏈擴大產能，全球LED量測設備龍頭惠特科技蓄勢待發搶進商機。惠特將投資逾52億元整合現有各分廠，在台中工業區打造營運總部與智慧化生產基地擴大產能，另在台中精密機械園區擴建無塵室代工檢測業務，以提高檢測效率、增加性價比優勢，將帶來372個本國就業機會。

經濟部表示，惠特成軍20年來堅持MIT設計製造，每年投入龐大研發經費不斷精進技術，創造市場差異化。不但在光電設備LED測試領域取得高市佔，面射型（VCSEL）、邊射型（EEL）雷射測試方面亦取得國內外大廠認證。2012年起佈局雷射加工設備，在半導體及PCB產業已有所斬獲，廣受國內外大廠青睞，自有品牌FitTech從台灣走向中國、亞洲至全世界，市佔率穩居世界之首。此次建置智慧化工廠精進製程，導入自動化產線提高生產及代工效率，除了LED量測設備之外，期待新產品在PCB及半導體產業大放異彩。

至於煜益鋁業此次擴大投資，是為因應產業變遷與市場需求，將斥資超過3億元在台中港關連工業區建置智慧化壓鑄新廠，全面導入高度自動化設備與新製程技術，提升效能與產能。

煜益鋁業聚焦機械、醫療、航太、客製化電器零件等鋁合金壓鑄，成功通過汽車及航太工業品質管理系統雙重認證，所承製的航太零組件對我國航空發展頗有助益，可串聯上下游產業能量，並且拓展應用至全球市場。藉此次投入高階生產設備，力拼製程自動化、生產智慧化、強化空污防治，從3K產業轉型為3C產業，提升鑄品國際競爭力，將可新增19個本國就業機會。