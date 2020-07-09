旭東出貨回穩 6月營收1.73億元、月增25.5%

關鍵製程設備大廠旭東機械（4537）今（9）日公布2020年6月營收為1.73億元，月增25.53%、年增5.44%；月增主因面板市場回溫，第2季PC/NB、Tablet需求帶動，第3季模組廠回補TV面板庫存，因而客戶啟動資本支出，帶動旭東面板設備出貨。

旭東深耕面板產業，為全球少數可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備廠商，客戶主要為非韓系面板廠，近期面板需求回溫有望延續至2021年，旭東可望持續受惠。

近期面板報價反彈，分別反應供給端及需求端變化。供給端而言，除了LG原本即逐步降低LCD面板產量之外，三星亦於3月底宣布，將於今年年底全面關閉南韓境內的LCD面板廠，並計劃將蘇州廠股份全面出售，由於韓廠陸續退出，2021年LCD面板供需有望達成平衡。就需求端而言，則因近期各國陸續解封，需求回溫，模組廠亦有將庫存回補至正常水位需求，研調單位預估第3季價格漲幅上看15%，TV面板出貨則可望有10%的增幅，因而對旭東面板自動化生產線需求增加。

旭東布局自動化設備技術，在面板產業已推出整線TFT-LCD設備及OLED相關設備。隨著需求回溫，預期美國職業運動將於第3季恢復賽事，和東京奧運延期一年舉行，可望在未來陸續推動大尺吋面板的需求。而旭東與市場80%以上的大型面板廠都有接單合作，且主要著重在台廠及陸廠，隨著韓系廠商陸廠退出LCD面板事業，及中國面板廠大力發展OLED技術，未來幾年來自中國之訂單有望增溫，產業結構轉變有利旭東。在需求面及供給面展望轉為正向之際，旭東已站穩有利位置，對於下半年營運審慎樂觀。