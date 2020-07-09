雅茗-KY6月營收月增13.93% 下半年展店速度將加快

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

雅茗-KY（2726）公告6月營收1.29億元，年減29.88%，但較5月成長13.93%，連續4個月月增，且年減幅度持續收斂。雅茗-KY表示，進入夏季的手搖飲料傳統旺季，加上大陸疫情已顯著趨緩，預期下半年營運將持續回升，第3季營運將較第2季成長。

受疫情影響，雅茗-KY今年第1季營運受到不小衝擊，但營收表現在2月落底後，3月起逐月回升，累計上半年營收6.22億元，年減43.71%，第2季營收3.45億元，較第1季季增24.48%。

雅茗-KY表示，6月北京出現第2波疫情，雖然北京門店因封鎖措施，營收表現受些微影響，但疫情控制得宜並未出現大爆發，預估很快就可恢復正常，而華南暴雨也影響部分門店營運時間，但整體營收在大陸商業活動恢復正常加持下，表現仍相當亮眼。

6月起已經進入手搖茶飲的傳統旺季，雅茗-KY表示，各門市營業額也已經回復到過去正常時期8成以上的基礎，接續夏季高溫旺季助攻之下，下半年營收延續成長趨勢不成問題。

雅茗-KY今年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭發展策略，其中展店腳步受疫情影響暫時放緩，但3月起陸續已經進行疫情後的展店準備工作，累計上半年展店近100家，其中6月份全球市場就開出30店，並至美國電商龍頭Amazon西雅圖總部插旗。

同時，雅茗-KY也陸續在美國西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛、芝加哥、達拉斯、休士頓及美東等城市開出新店，預計下半年展店速度將進一步加快，往全年展出500店的目標邁進。

雅茗 營收 疫情

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