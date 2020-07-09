國光6月營收5171萬元 上半年年增
國光（4142）6月營收為新台幣5171萬元，年減28.96%，主因為配合國外客戶出貨時程所致，然而，今年累計上半年的營收仍達新台幣4.3億元，年增率159.88%。
國光生技生產美國Protein Sciences（屬於賽諾菲集團）的Flublok流感疫苗均依照排程進行，全年總量較去年成長。至於供應國內公費及自費的四價流感疫苗，預定10月可完成，下半年為出貨旺季，公司也將進入營收高峰期。
在Covid-19疫苗開發上，國光生技率先於6月送出一期人體臨床試驗申請，若順利通過主管機關審查，將可在八月開始人體臨床試驗；在量產產能安排上，已與合作生產廠商開始量產前準備工作，未來將有足夠產能滿足國內需求。
法人指出，在2020年台灣公費四價流感疫苗採購案中國光生技拿下超過60%的供應量，雖略低於2019年，然而由於2019年的公費流感疫苗部分是在今年初出貨而使得有3.57億元的營收遞延至今年一月認列，因此預估國光生技2020全年公費四價流感疫苗貢獻營收將較去年有顯著成
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言