高鐵董座爆薪資爭議 林佳龍：會請高鐵檢視合理薪資制

台灣高鐵公司今爆出薪資爭議，指曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於減薪的薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。

除了江耀宗外，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，不過巧合的是，同樣傳出減掉的月薪幾乎以獎金補回，年薪仍破770萬。

對此，交通部長林佳龍今下午受訪時表示，高鐵過去是民營公司，現在公股占多數，薪資就是比照交通部的規定。至於高鐵公司的獎金制度行之多年，已請高鐵公司再檢討。

林佳龍也提到，高鐵這幾年營運上有好的業績，怎麼樣落實薪資合理制度，會請高鐵再進行檢視。