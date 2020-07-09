聽新聞
test
0:00 / 0:00
高鐵董座爆薪資爭議 林佳龍：會請高鐵檢視合理薪資制
台灣高鐵公司今爆出薪資爭議，指曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於減薪的薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。
除了江耀宗外，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，不過巧合的是，同樣傳出減掉的月薪幾乎以獎金補回，年薪仍破770萬。
對此，交通部長林佳龍今下午受訪時表示，高鐵過去是民營公司，現在公股占多數，薪資就是比照交通部的規定。至於高鐵公司的獎金制度行之多年，已請高鐵公司再檢討。
林佳龍也提到，高鐵這幾年營運上有好的業績，怎麼樣落實薪資合理制度，會請高鐵再進行檢視。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言