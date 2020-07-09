聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵董座爆薪資爭議 林佳龍：會請高鐵檢視合理薪資制

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗。圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵公司董事長江耀宗。圖／聯合報系資料照片

台灣高鐵公司今爆出薪資爭議，指曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於減薪的薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。

除了江耀宗外，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，不過巧合的是，同樣傳出減掉的月薪幾乎以獎金補回，年薪仍破770萬。

對此，交通部長林佳龍今下午受訪時表示，高鐵過去是民營公司，現在公股占多數，薪資就是比照交通部的規定。至於高鐵公司的獎金制度行之多年，已請高鐵公司再檢討。

林佳龍也提到，高鐵這幾年營運上有好的業績，怎麼樣落實薪資合理制度，會請高鐵再進行檢視。

薪資 林佳龍 薪水 年薪 華航 中鋼 高鐵

延伸閱讀

國5通行費漲10倍？ 林佳龍：高公局會再評估

影／林佳龍要沒競爭旅行社退場 國民黨：掩飾自己的無能

「讓沒競爭力旅行社退場」挨批 林佳龍：對業者正向期許

聯合報黑白集／林佳龍遺失的競爭力

相關新聞

經濟部不出手要求大同改選 王美花指三條路

大同改選董事爭議，經濟部商業司今（9）日召開記者會，提出4個主要理由，不准大同變更登記。經濟部長王美花表示，接下來有三條...

高鐵董座爆薪資爭議 林佳龍：會請高鐵檢視合理薪資制

台灣高鐵公司今爆出薪資爭議，指曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於減薪的薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。

國發會：新冠肺炎疫情衝擊 復甦時程可能不會那麼樂觀

國發會副主委鄭貞茂今在行政院會後記者會指出，受新冠肺炎疫情影響，第二季的確是全球經濟的谷底，初步看起來疫情最嚴重的狀況已...

閃辭董事成話題 陳守煌淡定談大同：一切為誠信

3年前，他以法務部次長卸任之尊，擔任大同董事；3年後，連任大同董事後卻又突然辭職，陳守煌進出大同都是話題十足，他接受本刊專訪時強調：做人誠信是他法界人生的基本原則。

公親變事主的亂象與怪象...前法界高層超好用 成了獨董搶手貨

儘管年年都有股東會改選，但今年恐怕是從開發金併金鼎案後，經營權大戰最盛況空前的一年，不僅律師大鬥法，也意外發現不少企業借用法界人士的專業，邀請出任獨董一職。

疫情攪動台企偏好 越南市場重要性擠下日本

資誠聯合會計師事務所今（9）日發布《新冠時代資誠台灣企業領袖調查報告》，比較新冠肺炎疫情爆發前後，雖然中國大陸、美國仍位居台商海外主要二大市場，但三至五名的名次卻產生變化，由於疫情應對得當，越南在疫情後躍升台企最重視市場第三名，擠下原排名第三的日本

新台幣午盤升值1.66角 暫收29.44元

新台幣今天午盤以29.44元兌1美元，升值1.66角暫收，成交金額4.56億美元。

大同新董事登記恐遭駁回 經濟部將召開記者會說明

大同公司派於日前股東會大刪市場派表決權，引爆的經營權爭奪戰繼續延燒。經濟部將於今（9）日近午針對「大同公司變更董事登記處理情形」進行說明，預料將宣布對大同公司的新選任董事變更登記，正式駁回其變更申請。

台積綠電買不停...再生能源業強心針

台積電昨（8）日宣布，為落實綠色製造並響應全球節能減碳行動，截至今年7月，與沃旭能源及太陽能等相關廠商簽署高達1.2GW...

全球最大宗 台積買沃旭綠電

全球規模最大的離岸風電商沃旭能源與全球最大的晶圓製造商台積電強強聯手，昨（8）日宣布簽署全球最大企業購售電契約，台積電將...

橋頭科環評 有進度了

高雄橋頭科學園區環評可望順利前進。據悉，內政部近期已與農委會達成共識，針對中崎有機農場問題將採「異地遷移」方案，另尋適合...

電動車市場 營運新亮點

電動車已成未來汽車業的新趨勢，各廠商無不積極搶進。

熱門新聞

影／郵局15日開放櫃檯購買三倍券 教你這樣買最快

最大企業購售電契約 台積電買沃旭20年大彰化風場綠電

表／免費送、要抽籤 4大部會加碼券比一比

一張圖看4部會4大加碼券 免費抽籤送

全球最大宗 台積買沃旭綠電

擋不住了！ 機械公會下修景氣預測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。