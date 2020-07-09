紓困3.0預算整體規模 行政院評估逾2,000億元

行政院長蘇貞昌今（9）日指出，已指示即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩周後在院會中提出、送請立法院審議。行政院評估紓困3.0新增預算加上回補預算，整體編列規模將達2,000億元，逼近編列上限2,100億元，並希望能於第二次臨時會中審議。

蘇揆今日於行政院會聽取國發會「國內外經濟情勢」報告後，表示紓困特別預算除將艱困產業所需的員工薪資及營運資金補貼持續納編，另在防疫方面也不可鬆懈，有關防疫物資、疫苗採購及研發等經費，也都請一併納入。

蘇揆表示， 國家經費總是有限，各部會態度非常積極，要把錢用在刀口上，請各部會共體時艱，一體把預算籌編好，政府一定會扛起責任，一方面協助已逐漸好轉的產業，轉骨升級，一方面也要對還陷在困境中的產業，持續協助，請各部會通力合作，一起努力。

國發會報告指出，主計總處估計2020年第1季經濟成長率為1.59%，且隨著6月7日起擴大鬆綁防疫規範，國內需求逐漸回穩，預期台灣經濟可望在第2季落底，下半年起漸次回升。

行政院發言人丁怡銘表示，各部會在後續紓困需求仍在盤點中，上次紓困方案部分預算已先動支，因此要先評估回補部分後，後續再評估所謂3.0部分，朱主計長還在與各部會協調供給與需求。

有關時程，丁怡銘表示，追加特別預算案顯然在立法院第一次臨時會來不及處理，行政院會與民進黨團總召柯建銘及其他黨團溝通，看是否能先在7月23日當周送審後先行動支，然後儘速召開第二次臨時會審議。

至於整體預算編列規模？丁怡銘表示由於立法院授權的規模上限為2,100億元，新增的紓困預算加上需要回補的預算，預估整體加起來不會低於2,000億元，但其中比例各自為多少，仍待朱主計長與各部會溝通，看哪些由特別預算回補，或動用既有基金移緩濟急。